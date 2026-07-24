Guatemala da pelea con uno menos pero cae ante Costa Rica

Hernández anotó un golazo para la victoria ‘tica’.

Costa Rica y un triunfazo con un golazo. (Concacaf)

Por la jornada 1 del Grupo B del Premundial sub 20 de México 2026, los seleccionados de Guatemala y Costa Rica se enfrentaron buscando iniciar la competencia de le mejor manera, con una victoria. El caso fue que los ‘ticos’ lograron por imponerse 1 a 0 gracias a un golazo de Keyner Hernández sobre el minuto 77 de partido y de esa manera comienzan en gran forma.

Una primera parte en la que tanto Costa Rica, por un error en la defensa ‘chapín’ como Guatemala por medio de Ávila, tuvieron situaciones claras de gol. Si bien el predominio fue principalmente ‘tico’, el juego estuvo parejo principalmente hasta el minuto 27 cuando Ponciano, tras propinar un codazo, fue echado dejando a los de Bini con uno menos.

GOLAZO de Hernández para abrir el marcador 🚀 pic.twitter.com/zQ55dGpTrY — Concacaf (@Concacaf) July 24, 2026

La idea de Guatemala en el complemento consistió en crear un bloque bajo, buscando recuperar en campo y salir de contra, y de esa manera fue que llegó la chance más clara en un mano a mano de Bolaños, quien robó una pelota en la salida de Costa Rica, se fue mano a mano, eludió al portero y cuando definió al arco apareció justo Brenes para salvar en la línea.

Con el paso de los minutos, los de Bini empezaban a encontrarle la vuelta al partido y los de Costa Rica entraban en desesperación ya que no lograban sacar diferencia con el hombre de más, algo que de tanto insistir consiguieron romper por medio de un bombazo de 30 metros de Hernández, que había ingresado minutos antes.

Guatemala salió al campo con Medrano en el arco, Guerra, Melendez y Arreaga en el fondo, Ponciano, Ramos, Sagastume, Bolaños y Aguilar en la mitad del campo, y Ávila y De León en la delantera. En tanto, Costa Rica alineó con O´Rourke, Espinoza, Brenes, Cordero, Sosa, Hernández, Aguilar, Sibaja, Palmer, Farrier y Garro.

Lo que sigue para el conjunto de Sebastián Bini será a priori el rival más accesible del grupo, Antigua y Barbuda. Para Guatemala será vital sacarle puntos a los isleños teniendo en cuenta el resultado del debut, y que luego les toca cerrar ni más ni menos que con México. En tanto, los de Row se medirán con el elenco mexicano para cerrar luego contra Antigua.

Calendario de Guatemala en el Premundial sub 20

27 de julio: Antigua y Barbuda vs Guatemala

30 de julio: México vs Guatemala

Hay algunos factores que invitan al optimismo para Guatemala:

La generación Sub-20 cuenta con varios futbolistas que ya han tenido minutos en Liga Nacional e incluso algunos juegan en el extranjero.

Sebastián Bini lleva tiempo trabajando con el grupo y le ha dado una identidad de juego bastante clara.

El crecimiento reciente del fútbol guatemalteco, tanto con la selección mayor de Luis Fernando Tena como en categorías juveniles, ha elevado el nivel competitivo del país.

Guatemala suele competir mejor cuando enfrenta rivales importantes que cuando tiene la obligación de asumir todo el protagonismo.

Sin embargo, también existen aspectos que juegan en contra:

Costa Rica históricamente tiene un gran trabajo en divisiones menores y suele llegar muy preparada a los Premundiales.

México tendrá el apoyo de su público y una plantilla con mucha calidad individual.

En torneos cortos, un solo mal partido puede dejar sin margen de recuperación.

La clave probablemente sea el partido ante Costa Rica. Si Guatemala logra un buen resultado allí y cumple frente a Antigua y Barbuda, llegará con opciones muy concretas de avanzar. Incluso si pierde con México, podría clasificar dependiendo de la diferencia de goles y de lo que suceda en el resto del grupo.

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