Francisco Iturbide define el rumbo de la Liga MX: “Queremos que los extranjeros vengan a aportar”

El nuevo presidente ejecutivo aseguró que la competencia con extranjeros eleva el nivel del futbolista mexicano y destacó avances de la regla de menores

Francisco Iturbide, nuevo presidente de la Liga MX, fijó su postura sobre la presencia de jugadores extranjeros y el desarrollo del talento nacional. El directivo habló sobre el modelo actual de importación de jugadores y la regla de menores, asegurando que ambos aspectos deben avanzar de la mano para elevar el nivel del torneo.

Iturbide declaró que la prioridad es elevar la calidad de quienes llegan al campeonato y al mismo tiempo que se generen más oportunidades para los jóvenes mexicanos. El dirigente también destacó los resultados que, a su juicio, ya comienza a mostrar la regla de menores y las políticas de extranjeros implementadas por la Liga MX.

“Bien, tenemos ya resultados muy importantes que compartiremos en un futuro de los extranjeros que han estado viniendo este el último año y este mercado de transferencias a la Liga MX. Queremos que estos extranjeros vengan a aportar, que los jugadores mexicanos tengan esa competencia no solo el fin de semana, sino el día a día en los entrenamientos. Es relevante tener este nivel de extranjeros para que ellos puedan tener una competencia diaria. Sé que es difícil luego tener paciencia en esta industria, pero es la única forma que podemos ver resultados a largo plazo”, explicó.

La cantidad de futbolistas extranjeros continúa siendo uno de los temas más discutidos dentro del fútbol mexicano. La presencia de jugadores de mayor jerarquía fortalece el nivel competitivo de la Liga MX, pero numerosos cupos son ocupados por futbolistas que no marcan diferencias y terminan limitando las oportunidades para los canteranos mexicanos.

La regla de menores comienza a mostrar resultados

Otro de los puntos abordados por el nuevo presidente ejecutivo fue la evolución de la regla de menores, mecanismo que obliga a los clubes a acumular una cantidad determinada de minutos con futbolistas jóvenes elegibles para la selección mexicana durante la temporada.

La medida fue implementada con el objetivo de incrementar las oportunidades para jugadores surgidos de las fuerzas básicas, después de que durante varios torneos se detectara una disminución constante en los debuts y, sobre todo, en la continuidad de los jóvenes dentro del máximo circuito.

“La cantidad de jugadores mexicanos que han debutado ha bajado el promedio de edad de los debuts. También se ha subido el promedio de los minutos que estos jugadores jugaban. En el pasado, el 50% de los jugadores que debutaban jugaban el partido de su debut nada más y era terrible porque perdías muchísimo talento. La visión es ambiciosa. Queremos tener una mejor liga, queremos tener mejores extranjeros, queremos tener mejores mexicanos y queremos tener un producto para los aficionados que sea divertido, que sea competitivo y que sea de orgullo para todos los mexicanos”.

Diversos entrenadores y directivos han señalado que muchos clubes únicamente cumplen con los minutos obligatorios para evitar sanciones deportivas, en lugar de incorporar a los jóvenes como parte de un proyecto de largo plazo. Incluso en años anteriores hubo equipos que concentraban la mayor parte de los minutos exigidos en las últimas jornadas del torneo, una práctica que posteriormente fue ajustada por la propia Liga para impedir ese tipo de estrategias.

Las declaraciones de Iturbide reflejan la línea que pretende seguir la nueva administración de la Liga MX: elevar la calidad del campeonato sin renunciar al desarrollo del talento nacional. El reto, sin embargo, será traducir esa visión en resultados medibles. La nueva dirigencia tendrá la responsabilidad de demostrar que ambos modelos pueden convivir y contribuir al crecimiento del fútbol mexicano, tanto en la formación de jugadores como en la competitividad del torneo.

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