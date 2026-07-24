Pumas presenta a Luciano Herrera y Víctor Arteaga; Sancho no descarta más refuerzos

El vicepresidente deportivo del club descartó que existan ofertas por Pedro Vite o Guillermo Martínez y afirmó que ambos continúan considerados dentro del proyecto.

Pumas presenta a sus nuevos refuerzos | @PumasMX

Pumas presentó oficialmente a Luciano Herrera y Víctor Arteaga como refuerzos para el Apertura 2026, en una conferencia en la que ambos futbolistas hablaron sobre los retos que asumirán con el conjunto universitario. Antonio Sancho, vicepresidente deportivo del club, también confirmó que la directiva permanece atenta al mercado y no descartó incorporar a otro jugador antes del cierre de registros en septiembre.

El directivo consideró que el plantel quedó fortalecido con las contrataciones de Cristian Calderón, Sebastián Córdova, Herrera y Arteaga, aunque evitó cerrar la puerta a nuevos movimientos: “Estamos contentos con el plantel que tenemos, hoy estamos tranquilos. Qué va a pasar no lo sé porque falta muchísimo para el cierre de mercado, pero hoy estamos bien”, explicó Sancho.

Luciano Herrera reconoció la responsabilidad que representa incorporarse a uno de los clubes con mayor seguimiento dentro del fútbol mexicano. El extremo argentino prometió intensidad y compromiso en cada participación: “Soy consciente de dónde estoy y sé que es un equipo grande del fútbol mexicano. A la gente, que sepa que va a ser un fútbol muy dinámico; sabemos que puede salir bien o mal, pero siempre habrá entrega y compromiso”.

Herrera también reveló que conversó con Keylor Navas antes de aceptar la propuesta de Pumas. Ambos coincidieron durante su etapa en Newell’s Old Boys y el portero costarricense le compartió referencias sobre la institución: “Con Keylor compartí un tiempo y tengo un respeto por él, es una gran persona. Después de saber que tenía la oportunidad de llegar acá hice un llamado y me habló muy bien. Tenerlo de nuevo acá es un honor”, señaló.

Víctor Arteaga, por su parte, aseguró que la oportunidad de vestir la camiseta universitaria era difícil de rechazar. El mediocampista explicó que el cuerpo técnico encabezado por Esteban Solari pretende utilizarlo como un interior con presencia en ambas áreas: “A Pumas nunca se le puede decir que no, yo sé lo mucho que representa en México. El profe me pide llegar al área, apoyar a la defensa, ser un interior mixto y tengo las cualidades para serlo”, afirmó.

El jugador mexicano también recordó el gol que le marcó a Toluca, su anterior club, durante su etapa previa en la Liga MX. Arteaga aclaró que aquella anotación tuvo un significado especial por tratarse de la primera de su carrera en Primera División, pero mantuvo el respeto hacia la institución escarlata: “Para mí fue un momento muy feliz porque fue mi primer gol. Que haya sido a Toluca fue una coincidencia, pero siempre fue con respeto; la institución siempre me trató de la mejor manera”, comentó.

Arteaga agregó que llega al Pedregal con el objetivo de competir por un puesto y contribuir en la búsqueda de campeonatos: “Vengo con una sed tremenda de ganar cosas y de ganar títulos, pero es día a día y con trabajo debo ganarme un lugar. Sé que es un fútbol dinámico, con espacios, y eso me beneficia”, declaró durante su presentación.

Finalmente, Sancho descartó que existan ofertas por Pedro Vite o Guillermo Martínez y afirmó que ambos continúan considerados dentro del proyecto. El vicepresidente destacó que Pumas podrá contar con un plantel más completo para la jornada 3 ante FC Juárez, con la posible disponibilidad del transfer de Herrera y las integraciones de Martínez y Alan Medina: “Tuvimos tres salidas y llegaron cuatro refuerzos. Yo veo que estamos fortalecidos con jugadores que no estuvieron en la liguilla; hoy se integran y tenemos un equipo completo”, concluyó.

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