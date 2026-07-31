¡Colombia no baja el ritmo! Dos oros más en el patinaje de velocidad de Santo Domingo 2026

Gabriela Rueda y Juan Jacobo Mantilla se subieron a lo más alto del podio tras deslumbrar en las pruebas de 5000 metros.

Gabriela Rueda, medallista de oro | IDRD

Hay júbilo para Colombia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo 2026. Este jueves, en la noche dominicana, se ratificó que el patinaje de velocidad es uno de los platos fuertes para la delegación cafetera. Por ahora, es líder absoluto en el acumulado de competencias con esta disciplina, que tantas alegrías le ha dado al país.

El Patinódromo Paseo 30 de mayo albergó las competencias de este jueves. Era el turno para las exigentes disputas por medalla en los 5000 metros, tanto para las ramas femenina y masculina. Así mismo, los 200 metros de meta contra meta desataron altas expectativas.

Gran cosecha de medallas en patinaje

Las primeras pruebas fueron redondas para Colombia. En primera instancia, Gabriela Rueda se llevó los honores en la carrera por puntos de los 5000 metros. Sumó en total un puntaje de 32 unidades, tomando mucho impulso para superar a Angy Quintero (Venezuela – 19) y Valentina Letelier (México – 10).

Gabriela Rueda, patinadora colombiana | Foto: Comité Olímpico Colombiano

Después de la consagración para Rueda, el turno fue para Juan Jacobo Mantilla. El joven de 23 años se exhibió en la misma prueba, entre la rama masculina, venciendo con 27 puntos a Allan López (Guatemala – 17) y Alejandro Castañeda (México – 16). El único lunar fue de Jhon Tascón, pues no logró terminar la prueba, aunque no se iría en blanco.

Al caer la noche, llegaban los 200 metros de meta contra meta. La prueba femenina arrojó presea plateada para Kollin Castro. La cafetera no pudo superar por milésimas de segundo el ímpetu de Ivonne Nochez (El Salvador), quien ganó tras marcar 18.463 segundos sobre los 18.495 de Castro. Dalia Soberanis se adjudicó el bronce (19.157”).

Tascón se quedó con la miel en los labios para el epílogo de competencias. Sufrió un percance en el final, que le llevó a perder tiempo en aras de obtener el oro. A fin de cuentas, los 17.352 segundos de Faberson Bonilla (Guatemala) le permitieron alzarse en brazos. Tascón quedó con 17.445 y Roberto García (Venezuela), dueño del bronce con 17.592, completó el podio del examen final.

Este viernes, 31 de julio, se efectuarán las pruebas de 500 metros + distancia de sprint, tanto en rama masculina como femenina. Así mismo, después de las 6:00 p.m. (hora COL), habrá disputa de medallas en las carreras de 10.000 m en la modalidad de eliminación.

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