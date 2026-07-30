Leeds vs Sunderland, en vivo: transmisión del partido amistoso de la pretemporada 2026

Ambos clubes buscan mejorar su rendimiento previo al inicio de la temporada 2026-2027 de la Premier League

Esta tarde nos trasladamos hasta New Jersey, donde continúa la gira de pretemporada de dos históricos del fútbol inglés. Leeds United y Sunderland se enfrentan en un partido amistoso que servirá para afinar detalles antes del arranque de la temporada 2026-2027 de la Premier League.

Después de conseguir su permanencia en la máxima categoría la campaña pasada, ambos clubes buscan llegar en las mejores condiciones al inicio del campeonato. Leeds viene de caer ante Wrexham en su primer compromiso de preparación, mientras que Sunderland también sufrió una derrota frente al Liverpool. Ahora tendrán una nueva oportunidad para ajustar funcionamiento, darle minutos a sus refuerzos y observar a varios jóvenes que buscan ganarse un lugar en el primer equipo.

Durante esta transmisión estaremos atentos al posible debut de Tarik Muharemović con el Leeds, además de seguir la evolución de jugadores como Harry Wilson, uno de los fichajes del verano. Del otro lado, Sunderland intentará mostrar una mejor versión tras su presentación en esta gira por Estados Unidos.

¿A qué hora inicia la transmisión del Leeds vs Sunderland hoy 30 de julio de 2026?

El duelo amistoso de pretemporada entre el Leeds United y el Sunderland en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey arranca a las 17:20 horas, tiempo del centro de México a través de la señal de Claro Sport.

Calendario de partidos amistosos de clubes 2026: fecha y hora

En Claro Sports tenemos una programación de amistosos internacionales que reúne a clubes de la Premier League y equipos de otras ligas. Este es el calendario de encuentros por disputarse en nuestra multiplataforma:

Chelsea vs Tottenham | Sábado 1 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Manchester City vs Inter de Milán | Sábado 1 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:30 horas

Sunderland vs Wrexham | Domingo 2 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 11:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 13:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 14:00 horas

Leeds United vs Liverpool | Domingo 2 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 14:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 15:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 16:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 17:00 horas

Chelsea vs Juventus | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 05:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 06:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 07:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 08:45 horas

Arsenal vs Real Betis | Miércoles 5 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

Chelsea Femenil vs Auckland Femenil | Viernes 7 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 22:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 23:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 00:00 horas (8 de agosto)

Argentina, Paraguay y Uruguay: 01:00 horas (8 de agosto)

Chelsea vs Milan | Sábado 8 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Liverpool vs Mónaco | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 07:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 08:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 09:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 10:30 horas

Chelsea vs Johor Tigers | Domingo 9 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 06:00 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 07:00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 08:00 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 09:00 horas

Chelsea Femenil vs A-League All Stars | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 03:45 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 04:45 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 05:45 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 06:45 horas

Everton vs Newcastle United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 10:15 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 11:15 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 12:15 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 13:15 horas

Manchester United vs Leeds United | Miércoles 12 de agosto

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua: 12:30 horas

Panamá, Colombia, Ecuador y Perú: 13:30 horas

Venezuela, Bolivia, Chile y República Dominicana: 14:30 horas

Argentina, Paraguay y Uruguay: 15:30 horas

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