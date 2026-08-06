México vs Panamá en vivo, cuartos de final del Premundial sub 20 Concacaf 2026: ¡Alineación confimada del Tricolor!
El conjunto mexicano llega como líder del Grupo B después de derrotar 3-0 a Antigua y Barbuda, 2-0 a Costa Rica y 4-0 a Guatemala
Alineación confirmada de México para enfrentar a Panamá
Estos son los elementos que buscarán un boleto a las semifinales del Campeonato de Concacaf: Cristo Navarrete, Juan Echilvestre, Edwin Soto, Yohan Orozco, Luis Carmona, Henrique Simeone, Samir Inda, Juan Sigala, Hugo Camberos, Luis Gamboa, Aldahir Valenzuela.
¿A qué hora juega México vs Panamá y dónde ver el partido del Premundial sub 20, hoy 5 de agosto?
El partido México vs Panamá comenzará a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, este miércoles 5 de agosto de 2026. El escenario será el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, sede de los compromisos del Tricolor durante la fase de grupos y de todos los cuartos de final del torneo.
El conjunto mexicano llega como líder del Grupo B después de derrotar 3-0 a Antigua y Barbuda, 2-0 a Costa Rica y 4-0 a Guatemala. Además del paso perfecto, el equipo nacional no permitió goles durante sus primeros tres compromisos y terminó con una diferencia de más nueve.
México vs Panamá: ¿Dónde ver en vivo el partido del Premundial sub 20 Concacaf 2026?
La transmisión en México estará disponible por ESPN en televisión de paga y Disney+ Premium mediante streaming. Los aficionados podrán seguir el encuentro desde televisores inteligentes, computadoras, tabletas o dispositivos móviles con una suscripción activa al servicio.
¿Quién gana el México vs Panamá, según la IA?
El pronóstico elaborado mediante inteligencia artificial coloca a México como favorito para ganar el partido y avanzar a las semifinales. La proyección considera el rendimiento durante la fase de grupos, la diferencia de goles, la fortaleza defensiva, la condición de local y la capacidad ofensiva mostrada por ambos equipos.
La estimación otorga 64 por ciento de probabilidades de victoria para México durante el tiempo reglamentario, 22 por ciento para el empate y 14 por ciento para un triunfo de Panamá. El marcador proyectado es una victoria mexicana por 2-0, aunque se trata únicamente de un cálculo previo y no de una garantía sobre el resultado.
El Tricolor presenta argumentos para sostener ese favoritismo. Ganó sus tres partidos, marcó nueve goles y no recibió ninguno, mientras Panamá permitió cinco anotaciones y solamente consiguió una victoria en la primera fase. México también conoce las condiciones del Estadio Cuauhtémoc y contará con el respaldo del público poblano.
Panamá, sin embargo, mostró que puede aprovechar los espacios y resolver partidos mediante transiciones rápidas. Moisés Richards y Gerson Gordón marcaron contra Jamaica, mientras Josué Wood, Richards, Gordón y Carlos Rodríguez anotaron en la goleada sobre Honduras.
¿Qué necesitan para clasificar al Mundial sub 20 de 2027 y a los Juegos Olímpicos 2028?
México y Panamá necesitan ganar este partido para clasificar directamente a la Copa Mundial sub 20 de 2027. Los cuatro semifinalistas del campeonato obtendrán los lugares asignados a la Concacaf, por lo que superar los cuartos de final representa el único requisito mundialista para ambas selecciones.
El ganador avanzará a las semifinales del Premundial y acompañará en el Mundial a las selecciones que superen los otros cruces. El equipo que pierda quedará eliminado tanto del torneo regional como de la carrera mundialista, sin una segunda oportunidad o partido de reclasificación.
La clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tiene un camino más exigente. Concacaf solamente dispone de un boleto, debido a que Estados Unidos ya está clasificado como país anfitrión. En condiciones normales, el campeón del Premundial obtendrá esa plaza olímpica.
Existe una excepción importante: si Estados Unidos conquista el campeonato regional, el boleto para Los Ángeles 2028 será entregado al subcampeón. Esto significa que México o Panamá podrían clasificar a los Juegos Olímpicos si ganan el título o si llegan a la final y pierden precisamente frente al conjunto estadounidense.
Para México, el primer objetivo será derrotar a Panamá y asegurar su participación mundialista. Después deberá ganar la semifinal y disputar el título el domingo 9 de agosto en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. Panamá tiene exactamente el mismo camino: imponerse en Puebla, alcanzar la final y conquistar el campeonato o esperar que Estados Unidos sea su rival por el título.
¡México vs Panamá, en vivo!
La selección mexicana enfrenta a Panamá este miércoles 5 de agosto en los cuartos de final del Premundial sub 20 de la Concacaf 2026. El encuentro representa el primer partido de eliminación directa para el equipo dirigido por Álex Diego y entregará al ganador uno de los cuatro boletos disponibles para la Copa Mundial sub 20 de 2027, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán.
México llega al Estadio Cuauhtémoc después de terminar la fase de grupos con tres victorias, nueve goles y la portería invicta.