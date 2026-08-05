Nashville SC vs León, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 1, hoy 5 de agosto

No te pierdas todas las acciones de este vibrante partido desde la cancha del Geodis Park

Sigue el Nashville vs León, en vivo. | Claro Sports

¡¡¡BUENAS TARDES!!!

Sean todos ustedes bienvenidos a la fiesta del fútbol en esta ocasión con el partido entre Nashville SC vs León, que se enfrentan este miércoles 5 de agosto en la primera jornada de la Leagues Cup 2026. La Fiera visita el Geodis Park con la misión de sumar sus primeros puntos ante un rival que no ha perdido como local durante la temporada 2026 de la MLS. El encuentro comenzará a las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

León llega al torneo después de vencer 1-0 a Pachuca en la tercera jornada del Apertura 2026. Nashville, por su parte, disputó cuatro partidos después de la pausa por el Mundial 2026. Venció por 1-0 a Atlanta United y CF Montréal, perdió por el mismo marcador contra Orlando City y empató 2-2 ante DC United. Así que no se pierdan este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.

Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Nashville SC vs León y a qué hora juegan?

El partido Nashville SC vs León se disputa este miércoles 5 de agosto de 2026 en el Geodis Park de Nashville, Tennessee. El silbatazo inicial está programado para las 18:30 horas del centro de México. La transmisión para México estará disponible por Apple TV con MLS Season Pass.

Partido: Nashville SC vs León

Fecha: miércoles 5 de agosto de 2026

Hora: 18:30, tiempo del centro de México

Sede: Geodis Park

Ciudad: Nashville, Tennessee

Transmisión: Apple TV con MLS Season Pass

Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Nashville SC vs León

Todo está listo para el partido y ambos estrategas echarán mano de sus mejores hombres disponibles para esta primera jornada.

Nashville SC: Brian Schwake, Daniel Lovitz, Morris Woledzi, Jeisson Palacios, Andy Najar, Matthew Corcoran, Eddi Tagseth; Ahmed Qasem, Hany Mukhtar, Shak Mohammed y Sam Surridge.

Brian Schwake, Daniel Lovitz, Morris Woledzi, Jeisson Palacios, Andy Najar, Matthew Corcoran, Eddi Tagseth; Ahmed Qasem, Hany Mukhtar, Shak Mohammed y Sam Surridge. León: Óscar García, Sebastián Vegas, Juan Guevara, Jhohan Romaña, Iván Moreno, José Rodríguez; Edgar Guerra, Fernando Beltrán, Rodrigo Echeverría, Jordi Cortizo y Daniel Arcila.

Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Nashville SC vs León, según la IA?

La inteligencia artificial le da un 70 por ciento de probabilidad de victoria a Nashville SC, 10 por ciento al empate después de 90 minutos y 20 por ciento a León. Su resultado estimado es un triunfo de Nashville por 2-1.

El pronóstico se apoya en la condición de local del conjunto de la MLS. Nashville no ha perdido en casa durante la temporada regular 2026 y sólo sufrió una derrota en el Geodis Park dentro de todas las competencias: el 1-0 ante Tigres en las semifinales de la Concacaf Champions Cup.

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