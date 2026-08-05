¡Patada dorada! Sergio Rodríguez se baña en oro en el karate de los Juegos Centroamericanos 2026

El nacido en Colombia hace 24 años se colgó la medalla de oro en la modalidad de kumite +84 kg del karate de los Juegos Centroamericanos 2026.

Sergio Rodríguez le da un oro a Colombia | PanamSports

Nueva jornada de los Juegos Centroamericanos 2026 y Colombia vuelve a celebrar. Esta vez, el turno fue para el karate. Sergio Rodríguez, Valentina Zapata, Juan Forero y Hernán Amaya, fueron los deportistas ‘tricolores’ más destacados en dicha competición.

Medallas de oro, plata y bronce, terminaron llenando las vitrinas de la delegación colombiana en este miércoles 5 de agosto. Las pruebas de kumite y kata individual, fueron las que escucharon el himno amarillo, azul y rojo en sus respectivos podios. Un total de cuatro preseas se adjudicaron los deportistas colombianos en esta fecha.

Sin duda alguna, quien se llevó todos los reflectores fue Sergio Rodríguez. El colombiano de 24 años se colgó la medalla de oro en la prueba de kumite +84 kilógramos. El duelo por la presea dorada lo enfrentó ante el venezolano Crixon Guzmán, un combate que terminó en empate 4-4, pero que se definió a favor del representante de Colombia por Senshu.

Primera medalla de oro para Colombia en el karate

Así las cosas, Sergio Rodríguez se convierte en el primer colombiano que se consagra campeón en una modalidad del karate de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Esta medalla de oro significa el metal dorado número 67 de la delegación ‘tricolor’ en lo que van de las justas disputadas en Santo Domingo, República Dominicana.

Adicionalmente. este miércoles 5 de agosto también se consiguieron tres preseas más. Valentina Zapata se quedó con el segundo lugar de la kata individual femenina, Juan Forero se hizo con el bronce del kumite -60 kilógramos y Hernán Amaya también fue tercero de la kata individual masculina.

Vale la pena recordar que el equipo colombiano de karate esta conformado por 13 deportistas. Aparte de los ya mencionados, Sofía Cárdenas, Sara Cardona, Leidy Castaño, Danny Díaz, Samuel Giraldo, Rubén Henao, Juan Landazury, Anyi Montes, Wendy Mosquera, Mariana Noreña y Alejandro Ramírez, también te vestirán de amarillo, azul y rojo.

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