Monterrey vs Orlando City, en vivo la Leagues Cup 2026: Partido demorado por tormenta eléctrica

¿Cuánto tiempo debe pasar para reanudar un partido tras una tormenta eléctrica?

Cuando se detecta actividad eléctrica cerca del estadio, el inicio o la continuación del partido se detiene de forma inmediata para proteger a jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, trabajadores y aficionados. Los futbolistas deben regresar a los vestidores, mientras que el público recibe indicaciones para resguardarse en zonas seguras y evitar espacios abiertos, estructuras metálicas o lugares expuestos.

El protocolo se activa cuando se registra una tormenta eléctrica dentro de un radio aproximado de ocho millas, equivalente a unos 13 kilómetros alrededor del inmueble. A partir de la última descarga detectada comienza una espera obligatoria de al menos 30 minutos sin rayos ni truenos antes de autorizar el regreso de los equipos al terreno de juego.

Ese periodo no es acumulativo. Si durante la espera aparece una nueva descarga eléctrica, el conteo se cancela y los 30 minutos deben comenzar nuevamente desde cero. Por esa razón, una demora puede extenderse durante varias horas aunque existan lapsos breves de aparente mejoría.

Una vez cumplido el tiempo de seguridad, las autoridades del partido revisan las condiciones del clima y del campo. Si no existe riesgo, los jugadores regresan para realizar un calentamiento antes de comenzar o reanudar el encuentro. Si la tormenta persiste o las condiciones no permiten competir, la organización puede posponer el partido y definir si se completa más tarde o se reprograma para otro día.

Por lo tanto, una demora por tormenta eléctrica no significa que el encuentro haya sido cancelado. La prioridad es esperar hasta que exista una ventana segura y únicamente recurrir a la reprogramación cuando el riesgo se mantiene o el calendario del mismo día ya no permite disputar el partido.