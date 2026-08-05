Monterrey vs Orlando City, en vivo la Leagues Cup 2026: Partido demorado por tormenta eléctrica
Rayados inicia su camino internacional ante unos Lions reforzados, en un duelo inédito que promete goles en Orlando
¿Cuánto tiempo debe pasar para reanudar un partido tras una tormenta eléctrica?
Cuando se detecta actividad eléctrica cerca del estadio, el inicio o la continuación del partido se detiene de forma inmediata para proteger a jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, trabajadores y aficionados. Los futbolistas deben regresar a los vestidores, mientras que el público recibe indicaciones para resguardarse en zonas seguras y evitar espacios abiertos, estructuras metálicas o lugares expuestos.
El protocolo se activa cuando se registra una tormenta eléctrica dentro de un radio aproximado de ocho millas, equivalente a unos 13 kilómetros alrededor del inmueble. A partir de la última descarga detectada comienza una espera obligatoria de al menos 30 minutos sin rayos ni truenos antes de autorizar el regreso de los equipos al terreno de juego.
Ese periodo no es acumulativo. Si durante la espera aparece una nueva descarga eléctrica, el conteo se cancela y los 30 minutos deben comenzar nuevamente desde cero. Por esa razón, una demora puede extenderse durante varias horas aunque existan lapsos breves de aparente mejoría.
Una vez cumplido el tiempo de seguridad, las autoridades del partido revisan las condiciones del clima y del campo. Si no existe riesgo, los jugadores regresan para realizar un calentamiento antes de comenzar o reanudar el encuentro. Si la tormenta persiste o las condiciones no permiten competir, la organización puede posponer el partido y definir si se completa más tarde o se reprograma para otro día.
Por lo tanto, una demora por tormenta eléctrica no significa que el encuentro haya sido cancelado. La prioridad es esperar hasta que exista una ventana segura y únicamente recurrir a la reprogramación cuando el riesgo se mantiene o el calendario del mismo día ya no permite disputar el partido.
Partido retrasado por tormenta eléctrica
El duelo entre Monterrey y Orlando City deberá esperar para el inicio del encuentro, que estaba pactado para arrancar a las 17:30 horas, tiempo del centro, debido a las inclemencias del clima: “Debido a consideraciones de seguridad derivadas del clima adverso y las tormentas eléctricas pronosticadas en el área de Orlando, Leagues Cup anunció que el partido de la Fase Uno entre Monterrey y Orlando City SC ha sido pospuesto. Manténgase atento para más información“.
Monterrey vs Orlando City, en vivo la Leagues Cup 2026: resultado y goles de la jornada 1, hoy 5 de agosto
Monterrey inicia su participación en la Leagues Cup 2026 ante Orlando City este miércoles 5 de agosto, en uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada. La Pandilla se presenta en el Inter&Co Stadium con un plantel renovado y la intención de aprovechar el buen momento que atraviesa en el Apertura 2026, donde consiguió dos victorias durante sus primeros tres compromisos.
Del otro lado aparece un Orlando City reforzado con Antoine Griezmann y respaldado por su condición de local. Los Lions intentarán recuperar terreno después de perder su partido más reciente en la MLS, mientras Rayados buscará confirmar las señales positivas mostradas bajo la dirección de Matías Almeyda.
Fecha, horario y dónde ver en vivo el Monterrey vs Orlando City de la Leagues Cup 2026
El partido entre Monterrey y Orlando City se disputará este miércoles 5 de agosto de 2026 a las 17:30 horas, tiempo del centro de México. En Orlando, Florida, el silbatazo inicial está previsto para las 19:30 horas locales. La sede será el Inter&Co Stadium, inmueble con capacidad aproximada para 25 mil aficionados y casa del conjunto de la MLS.
La transmisión para el público mexicano estará disponible mediante Apple TV, plataforma encargada de ofrecer los partidos de la competencia.
Alineaciones confirmadas del Monterrey vs Orlando City para la jornada 1 de la Leagues Cup 2026
Matías Almeyda podría mantener buena parte del equipo utilizado en el triunfo sobre Atlas. Monterrey presenta estos jugadores: Luis Cárdenas, Ricardo Chávez, Stefan Medina, Luis Reyes, Gerardo Arteaga, Jorge Rodríguez, Iker Fimbres, Fidel Ambriz, Luca Orellano, Roberto de la Rosa, Uros Djurdjevic.
Orlando City, dirigido por Martín Perelman, manda a la cancha estos elementos: D. Brekalo, L. Otávio, R. Jansson, A. Griezmann, T. Spicer, E. Atuesta, J. Ellis, G. Dorsey, B. Rhein, M. Crépeau, I. Angulo.
La Leagues Cup 2026: antecedentes y últimos resultados Monterrey vs Orlando City
El encuentro de este miércoles será el primer enfrentamiento entre Monterrey y Orlando City en cualquier competencia. No existen antecedentes directos, por lo que el partido abrirá un nuevo historial entre dos instituciones que ya cuentan con experiencia dentro de la Leagues Cup.
Rayados posee una marca histórica de 6-6 en el torneo y continúa como el único equipo de la Liga MX que ha alcanzado las semifinales de la Leagues Cup, instancia a la que llegó en 2023. Orlando City presenta un registro de 5-6 y consiguió su mejor actuación en 2025, cuando avanzó hasta las semifinales y terminó en la cuarta posición general.
Los últimos cinco resultados de Monterrey son tres victorias y dos derrotas. La Pandilla venció 2-0 al Atlas el 1 de agosto, perdió 2-1 frente al Necaxa el 26 de julio y superó 3-2 a Santos Laguna el 18 de julio. Antes de la pausa también había derrotado 3-0 a Santos, el 26 de abril, y 2-1 al Puebla, el 21 del mismo mes.
Orlando City también presenta tres triunfos y dos derrotas en sus cinco compromisos más recientes. Los Lions perdieron 3-2 contra New York Red Bulls el 1 de agosto, vencieron 1-0 a Nashville el 25 de julio y golearon 4-0 a San Jose Earthquakes el día 22. Sus otros resultados fueron una caída por 6-2 ante Cincinnati y una victoria de 4-1 sobre Atlanta United.
¡Monterrey vs Orlando City, en vivo!
Monterrey inicia su participación en la Leagues Cup 2026 ante Orlando City este miércoles 5 de agosto, en uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada. La Pandilla se presenta en el Inter&Co Stadium con un plantel renovado y la intención de aprovechar el buen momento que atraviesa en el Apertura 2026, donde consiguió dos victorias durante sus primeros tres compromisos.
Del otro lado aparece un Orlando City reforzado con Antoine Griezmann y respaldado por su condición de local. Los Lions intentarán recuperar terreno después de perder su partido más reciente en la MLS, mientras Rayados buscará confirmar las señales positivas mostradas bajo la dirección de Matías Almeyda. Al momento de preparar esta nota, el encuentro no ha comenzado: Monterrey 0-0 Orlando City y todavía no se registran goles.