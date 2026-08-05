UMECIT vs Olimpia, en vivo la Copa Centroamericana 2026: transmisión fecha 2, goles y resultado en directo

Sigue el partido entre UMECIT y Olimpia por la segunda jornada de la Copa Centroamericana.

UMECIT Olimpia, Copa Centroamericana, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al partido entre UMECIT y Olimpia, correspondiente a la segunda jornada de la Copa Centroamericana 2026! El encuentro se disputa con mucho en juego dentro del Grupo C: el conjunto panameño intentará conseguir sus primeros puntos del torneo, mientras que el campeón hondureño buscará un nuevo triunfo para acercarse a la clasificación a los cuartos de final. A continuación, seguí todas las incidencias, los goles y las mejores jugadas del compromiso.

UMECIT afronta este encuentro con la necesidad de reaccionar tras perder 2-1 frente a Saprissa en su estreno continental. El equipo dirigido por Julio Infante mostró buenos pasajes de juego, aunque no pudo evitar la derrota y quedó sin margen para seguir cediendo puntos. Además, llega después de empatar 1-1 frente a Tauro en la liga panameña, por lo que intentará aprovechar su condición de local para cambiar el rumbo en la competencia regional.

Olimpia, en cambio, llega con confianza después de iniciar la Copa Centroamericana con una victoria por 2-0 sobre Deportivo Mixco. El equipo de Eduardo Espinel también mantiene un buen rendimiento en el ámbito local, donde comenzó el Torneo Apertura con un triunfo 2-0 frente a Lobos UPNFM, luego de conquistar la Supercopa de Honduras. Los Albos intentarán mantener esa racha positiva y dar otro paso hacia la siguiente fase del torneo.

Transmisión en vivo del partido entre UMECIT vs Olimpia | Exclusivo para Estados Unidos

¿A qué hora juega UMECIT vs Olimpia y dónde ver la Copa Centroamericana hoy 5 de agosto?

El encuentro entre UMECIT y Olimpia se disputará el miércoles 5 de agosto a las 18:00 horas en el estadio Universidad Latina, en la ciudad de Penonomé. Para ver todas las acciones del encuentro se podrá seguir en vivo y en directo a través de Disney+ Premium para el público de Panamá y Honduras. Además, el partido entre UMECIT y Olimpia se podrá ver en vivo, en Estados Unidos, a través del canal oficial de Concacaf en YouTube.

Formaciones del UMECIT vs Olimpia, al momento: así salen al partido de hoy

Ni UMECIT ni Olimpia cuentan con futbolistas suspendidos para este partido de la jornada 2 de la Copa Centroamericana 2026. Se estima que Julio Infante y Eduardo Espinel no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en el inicio del semestre.

UMECIT: David Almengor; Emmanuel Chanis, Jesús Delgado, Jesús Araya; Javier Murillo, Andrés Palmezano, Nicholas Anderson, Alberto García; Hiberto Peralta, Óscar Becerra y Emmanuel Gómez. DT: Julio Infante.

Olimpia: Edrick Menjívar; Kevin Güity, Edwin Lobo, Clinton Bennett, Emmanuel Cuello; Jack Jean-Baptiste, Raúl García; Edwin Rodríguez, Nicolás Dibble, Michaell Chirinos; y Jorge Benguché. DT: Eduardo Espinel.

Últimos resultados y antecedentes del UMECIT vs Olimpia

Será la primera ocasión en la que se enfrenten UMECIT y Olimpia a lo largo de su historia de manera oficial.

¿Quién ha ganado más la Copa Centroamericana? UMECIT vs Olimpia

El club más ganador de la Copa Centroamericana de Concacaf es Liga Deportiva Alajuelense, que conquistó las tres primeras ediciones del torneo (2023, 2024 y 2025), convirtiéndose en el único tricampeón de la competencia. En cuanto a los protagonistas de este encuentro, UMECIT y Olimpiatodavía buscan levantar por primera vez el trofeo, por lo que el certamen de 2026 representa una nueva oportunidad para hacer historia a nivel regional.

¿Cuál es el formato de la Copa Centroamericana 2026? Clasificación y reglas

La Copa Centroamericana 2026 cuenta con la participación de 20 equipos, distribuidos en cuatro grupos de cinco clubes. Cada equipo disputa cuatro partidos durante la fase de grupos y los dos mejores de cada zona avanzan a los cuartos de final. A partir de esa instancia, el torneo se define mediante series de ida y vuelta (cuartos de final, semifinales y final). Además del título regional, la competencia reparte seis cupos para la Copa de Campeones de Concacaf 2027: cuatro para los semifinalistas y dos adicionales a través de una ronda de Play-In.

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