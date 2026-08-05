Joel Huiqui quere acabar con la deuda pendiente en Leagues Cup: “Hay una gran responsabilidad”

El entrenador y el jugador Gonzalo Piovi buscan mejorar la imagen de Cruz Azul en su inicio de la Leagues Cup ante Philadelphia

Joel Huiqui avisa previo a su debut | Imago 7

Cruz Azul iniciará su participación en la Leagues Cup frente a Philadelphia con la intención de modificar lo ocurrido en ediciones anteriores. Joel Huiqui reconoció que el equipo no ha conseguido victorias en 90 minutos ni ha avanzado a las rondas que esperaba, pero aseguró que el plantel llega con una base de trabajo distinta.

El entrenador explicó que el primer partido será determinante para encaminar la participación celeste. “Para nosotros es muy importante esta oportunidad, sabiendo un poco la historia y lo que hemos hecho dentro del torneo. Es clave empezar bien el partido de mañana y creo que estamos listos”, señaló Huiqui en conferencia de prensa.

El técnico añadió que el objetivo pasa por demostrar el nivel alcanzado por el equipo durante los últimos meses. “Es un reto hacerlo mejor que en otras ocasiones. Hoy el plantel y todos los jugadores están conscientes de que es una oportunidad para seguir demostrando el equipo que hemos logrado consolidar”, explicó.

Huiqui también aceptó que los antecedentes obligan a Cruz Azul a responder desde el primer encuentro. “Hay una gran responsabilidad porque en los torneos anteriores no hemos logrado un triunfo en 90 minutos ni pasar a fases importantes. El equipo ha aprendido de esos errores”, afirmó.

Cruz Azul afrontará el encuentro sin Christian Ebere, quien no pudo viajar por un inconveniente con su documentación. Huiqui explicó que el club intentó resolver la situación antes del traslado, pero los tiempos del trámite impidieron que el jugador formara parte de la convocatoria. “La noticia nos llegó el día del viaje. El club intentó hacer lo posible para que pudiera viajar, pero los tiempos no alcanzaron”, indicó el entrenador.

Huiqui señaló que el futbolista quedó afectado por la situación y espera que pueda incorporarse más adelante. “Está triste y decepcionado porque no pudo viajar, pero esperamos que todo se resuelva y pueda acompañarnos en la fase dos o en la fase tres”, agregó.

Gonzalo Piovi quiere cambiar la imagen de Cruz Azul en el torneo

Gonzalo Piovi acompañó a Huiqui en la conferencia y recordó el proceso que ha vivido desde su llegada a Cruz Azul. El defensor destacó que el equipo ha mantenido una línea de competencia y que los títulos recientes han confirmado el crecimiento del proyecto. “Fue un proceso que se trabajó mucho. Arrancamos de menor a mayor y siempre se vio un equipo que compitió”, expresó Piovi.

El argentino recordó la final ante América, la semifinal del torneo anterior y la conquista de la Concacaf. También señaló que el equipo viene de levantar otro trofeo y que la Leagues Cup representa una nueva oportunidad para ampliar esa etapa. “Estoy contento de ser parte de esta institución, de seguir creciendo y ganando títulos. Vine a dejar una huella y a buscar marcar historia con esta camiseta”, comentó.

Piovi también reconoció que Cruz Azul no ha mostrado su mejor versión en este torneo desde que forma parte del plantel. Por ello, considera necesario comenzar con una victoria ante Philadelphia. “Es importante empezar ganando cualquier torneo. Desde que me tocó estar, no hemos mostrado nuestra mejor imagen y tenemos el compromiso de cambiarla”, afirmó.

El defensor señaló que una de las principales diferencias entre la Leagues Cup y la Concacaf está en la localía. “En Concacaf juegas de visitante y después de local. Aquí Philadelphia jugará en su cancha, nosotros viajamos cinco horas y estaremos en un terreno al que no estamos acostumbrados”, explicó.

Piovi considera que esa condición influye en el rendimiento de los equipos de la Liga MX, aunque aseguró que Cruz Azul llega preparado para competir. “Estamos listos para enfrentarlos y dar un buen desempeño. Esperamos que se vea reflejado a partir de mañana”, concluyó.

Te puede interesar: