Almada exige protagonismo internacional y y Brian Rodríguez aclara su futuro

El Club América se prepara para debutar en la Leagues Cup 2026 en el Estadio Azteca ante el San Diego FC

América va por todo en la Leagues Cup y Brian Rodríguez aclara su futuro. Imago 7

América se prepara para debutar en la Leagues Cup 2026 ente el San Diego FC con la obligación de trasladar su protagonismo nacional al escenario internacional. En la previa del encuentro en el Estadio Azteca, Guillermo Almada dejó claro que el objetivo no se limita a superar la primera fase: las Águilas buscarán avanzar hasta la definición y pelear por el título.

El entrenador uruguayo reconoció que el equipo todavía atraviesa un proceso de adaptación a su propuesta futbolística. Almada evitó comparar su idea con la de André Jardine, quien conquistó varios campeonatos durante su etapa en Coapa, y explicó que pretende desarrollar un modelo diferente sin descalificar el trabajo anterior.

“América tiene la obligación de ser protagonista en todos los torneos. Venimos en un proceso evolutivo, en una idea nueva, ni mejor ni peor que la de André, que tuvo grandes resultados en el club, simplemente distinta”, declaró el técnico azulcrema en conferencia de prensa que se vio abreviada por una falla en el suministro de la luz.

El primer desafío será comenzar con una victoria frente a su afición y encaminar la clasificación. Para Almada, las competencias internacionales tienen un peso especial porque representan una oportunidad para que la institución confirme su dimensión fuera de la Liga MX. “Nuestras aspiraciones indudablemente tienen que ser ganar el día de mañana e intentar el primer objetivo, que es pasar la serie y estar en la definición del campeonato. América debe demostrar su grandeza tanto a nivel local como internacional”, afirmó.

Brian Rodríguez responde a los rumores sobre su salida

La conferencia también abrió espacio para hablar sobre el futuro de Brian Rodríguez, quien ha sido relacionado con una posible salida durante el mercado de fichajes. El futbolista evitó alimentar las versiones y aseguró que permanece concentrado en su actividad con las Águilas.

Rodríguez afirmó que cualquier cambio será comunicado cuando exista una decisión concreta. Mientras tanto, reiteró su comodidad dentro del club y descartó que los rumores alteren su preparación para el debut internacional. “Cuando sea el momento de irme lo voy a comunicar y no tengo ningún problema. Sigo en el América, soy feliz acá y se lo comunicaré a la gente que tenga que comunicarle”, expresó.

La postura del atacante llega cuando el conjunto de Coapa continúa realizando movimientos para fortalecer el plantel. América incorporó a Edwin Cerrillo y Óscar Perea, aunque Almada adelantó que ninguno será utilizado de manera precipitada.

Brian Rodríguez quiere comenzar con un triunfo en el Estadio Azteca

Brian Rodríguez compartió la exigencia planteada por su entrenador y aseguró que el plantel afrontará la Leagues Cup con la intención de conquistarla. El extremo destacó la importancia de disputar por primera vez un partido de esta competencia como local, una condición que América buscará aprovechar desde su presentación.

“Con muchas ganas de jugar mañana, con muchas ganas de darle una victoria a la gente. Va a ser la primera vez que juguemos una Leagues Cup en casa. Creo que empezar con el pie derecho es fundamental y hay que darle mucha importancia a este torneo”, comentó.

El uruguayo consideró que el equipo ya ha mostrado argumentos en el plano internacional, pero señaló que las buenas actuaciones pierden valor cuando no terminan acompañadas por un campeonato. Por ello, pidió asumir el torneo sin restarle importancia. “Se han mostrado cosas, pero lo que importa al final de cuentas es el título. Vamos a pelear siempre por el título por ser América”, agregó.

Rodríguez también se refirió al crecimiento de la MLS y a la oportunidad que ofrecen estos encuentros para medir el nivel de ambas competiciones. El atacante, con experiencia previa en el fútbol estadounidense, considera positivo que los clubes mexicanos y estadounidenses se enfrenten con regularidad. “Siempre que se formen este tipo de torneos es bueno para todos, para competir y medirnos. La Leagues Cup es nueva, pero hay que darle la importancia que se merece”, explicó.

Sin embargo, puntualizó que la Concacaf Champions Cup conserva un peso superior dentro de las competencias regionales. Esa diferencia no modifica la ambición del América, pues vestir la camiseta azulcrema implica competir por todos los trofeos disponibles. “No hay que volvernos locos con eso. También tenemos la Concachampions, que creo que, más allá de este torneo, es el más importante. Vistiendo la camiseta del América hay que ir por todo”, sostuvo.

Almada no improvisará con Cerrillo y Perea

El técnico explicó que Cerrillo se incorporará al trabajo con el equipo, mientras Perea cumple una preparación particular para adaptarse a las condiciones de la Ciudad de México. Almada priorizará la puesta a punto antes de considerar a ambos jugadores para una alineación. “Todavía no. No me gusta improvisar. Edwin se va a sumar hoy al entrenamiento; Perea está haciendo un trabajo especial, adaptándose a la altura. No me gusta improvisar”, señaló.

La decisión responde a la intención de integrar gradualmente a los refuerzos y evitar que la urgencia competitiva altere su proceso. América llegará al debut con la base que disputó las primeras jornadas del Apertura 2026, mientras los recién incorporados avanzan en su adaptación al sistema y a las exigencias físicas.

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