Inter Miami vs Atlético San Luis, en vivo: ¡Messi empata para los californianos!
Inter Miami recibe al Atlético de San Luis en su debut de Leagues Cup 2026, con Messi como figura y los potosinos en busca de su primera victoria
Alineaciones Leagues Cup 2026: así salen Inter Miami vs San Luis
Inter Miami: Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Fricio Caicedo, Micael Silva, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Casemiro, Telasco Segovia, Yannick Bright; Lionel Messi y Dániel Pintér.
Atlético de San Luis: Andrés Sánchez; Román Torres, Sébastien Salles-Lamonge, David Rodríguez, Miguel García, Lucas Esteves, Óscar Macías, Rafa Llorente, Benjamín Galindo, Eduardo Águila y Felipe Mora.
San Luis:
Leagues Cup 2026 en vivo: ¿En dónde ver el Inter Miami vs Atlético San Luis y a qué hora juegan?
Inter Miami vs Atlético de San Luis se disputará este miércoles 5 de agosto a las 17:30 horas del centro de México, equivalentes a las 19:30 horas del este, 18:30 del centro y 16:30 del Pacífico en Estados Unidos. La sede será el Nu Stadium de Miami, escenario en el que las Garzas intentarán aprovechar su condición de local para sumar sus primeros tres puntos.
La transmisión estará disponible a través de Apple TV y MLS Season Pass, plataformas que requieren una suscripción activa. No se anunció una señal de televisión abierta para México. El marcador, los goles y las principales acciones también podrán consultarse mediante el mnuto a minuto de Claro Sports. El horario oficial publicado para México es el de las 17:30 horas.
Leagues Cup 2026: ¿Quién gana el Inter Miami vs Atlético San Luis, según la IA?
El análisis de inteligencia artificial coloca a Inter Miami como favorito para ganar, considerando la localía, su racha de siete partidos sin perder, la presencia de Messi y su experiencia reciente en la Leagues Cup. Atlético de San Luis tiene como argumentos su capacidad para competir ante equipos como Tigres y Cruz Azul, pero llega sin victorias en el Apertura 2026 y deberá controlar a un rival con mayor cantidad de variantes ofensivas.
A partir del rendimiento reciente, las ausencias y el historial de ambos clubes en el torneo, la proyección concede a Inter Miami un 66 por ciento de posibilidades de victoria, frente a un 21 por ciento para el empate y un 13 por ciento para el triunfo potosino. Las probabilidades coinciden con la condición de favorito que reflejan los pronósticos previos, aunque la suspensión de Luis Suárez reduce parte del potencial ofensivo de las Garzas.
El marcador estimado por la IA es Inter Miami 2-1 Atlético de San Luis. Messi y De Paul pueden inclinar el partido mediante la posesión y las acciones a balón parado, mientras el conjunto mexicano podría encontrar oportunidades al contragolpe. La predicción no representa una garantía: una anotación temprana o una expulsión podrían modificar por completo el desarrollo del encuentro.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del Inter Miami vs Atlético San Luis, jornada 1 Leagues Cup 2026!
Inter Miami y Atlético de San Luis debutan este miércoles 5 de agosto en la Leagues Cup 2026, en un partido correspondiente a la primera jornada de la fase inicial. Lionel Messi volverá a liderar al conjunto estadounidense en el Nu Stadium, donde los potosinos intentarán conseguir uno de los resultados más importantes de su participación internacional. El encuentro comenzará a las 17:30 horas, tiempo del centro de México.
Las Garzas llegan al torneo con una racha de siete partidos consecutivos sin derrota en la MLS. Su último compromiso terminó con empate 2-2 frente al Columbus Crew, después de que el cuadro de Miami dejara escapar la ventaja durante los minutos finales. Luis Suárez y Noah Allen marcaron en ese partido, mientras Lionel Messi ingresó en la segunda mitad tras reincorporarse al equipo.
El equipo dirigido por Guillermo Hoyos también carga con la exigencia de volver a disputar el título. Inter Miami conquistó la Leagues Cup en 2023 y alcanzó la final de la edición 2025, en la que perdió ante Seattle Sounders. Para este debut no contará con Luis Suárez, suspendido por los incidentes ocurridos en aquella final, ni con Germán Berterame. Messi, Rodrigo De Paul y Casemiro aparecen como las principales referencias del plantel local.
Atlético de San Luis, en cambio, comienza su participación después de tres jornadas sin ganar en el Apertura 2026 de la Liga MX. El equipo de Diego Mejía perdió 3-2 frente a Cruz Azul y posteriormente empató 2-2 contra Tigres y 0-0 ante Tijuana. Los potosinos suman dos puntos y ocupan la parte baja de la clasificación, aunque sus actuaciones frente a Cruz Azul y Tigres mostraron que pueden competir contra rivales con mayor profundidad de plantel.
El partido también tendrá un peso importante por el formato de la competencia. Solamente los cuatro mejores clubes de cada liga avanzarán a los cuartos de final, por lo que dejar puntos en la primera jornada reduce el margen de recuperación. Después de este encuentro, Inter Miami enfrentará a Monterrey y León, mientras Atlético de San Luis tendrá que visitar a Nashville SC y Orlando City. Será, además, el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos. La Leagues Cup señala que Miami presenta un registro histórico de 14 triunfos y tres derrotas desde el cambio de formato.