Inter Miami vs Atlético San Luis, en vivo: ¡Messi empata para los californianos!

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Inter Miami vs Atlético San Luis, jornada 1 Leagues Cup 2026!

Inter Miami y Atlético de San Luis debutan este miércoles 5 de agosto en la Leagues Cup 2026, en un partido correspondiente a la primera jornada de la fase inicial. Lionel Messi volverá a liderar al conjunto estadounidense en el Nu Stadium, donde los potosinos intentarán conseguir uno de los resultados más importantes de su participación internacional. El encuentro comenzará a las 17:30 horas, tiempo del centro de México.

Las Garzas llegan al torneo con una racha de siete partidos consecutivos sin derrota en la MLS. Su último compromiso terminó con empate 2-2 frente al Columbus Crew, después de que el cuadro de Miami dejara escapar la ventaja durante los minutos finales. Luis Suárez y Noah Allen marcaron en ese partido, mientras Lionel Messi ingresó en la segunda mitad tras reincorporarse al equipo.

El equipo dirigido por Guillermo Hoyos también carga con la exigencia de volver a disputar el título. Inter Miami conquistó la Leagues Cup en 2023 y alcanzó la final de la edición 2025, en la que perdió ante Seattle Sounders. Para este debut no contará con Luis Suárez, suspendido por los incidentes ocurridos en aquella final, ni con Germán Berterame. Messi, Rodrigo De Paul y Casemiro aparecen como las principales referencias del plantel local.

Atlético de San Luis, en cambio, comienza su participación después de tres jornadas sin ganar en el Apertura 2026 de la Liga MX. El equipo de Diego Mejía perdió 3-2 frente a Cruz Azul y posteriormente empató 2-2 contra Tigres y 0-0 ante Tijuana. Los potosinos suman dos puntos y ocupan la parte baja de la clasificación, aunque sus actuaciones frente a Cruz Azul y Tigres mostraron que pueden competir contra rivales con mayor profundidad de plantel.

El partido también tendrá un peso importante por el formato de la competencia. Solamente los cuatro mejores clubes de cada liga avanzarán a los cuartos de final, por lo que dejar puntos en la primera jornada reduce el margen de recuperación. Después de este encuentro, Inter Miami enfrentará a Monterrey y León, mientras Atlético de San Luis tendrá que visitar a Nashville SC y Orlando City. Será, además, el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos. La Leagues Cup señala que Miami presenta un registro histórico de 14 triunfos y tres derrotas desde el cambio de formato.