Alan Mozo, cerca de ser nuevo refuerzo de Cruz Azul

El lateral mexicano está encaminado para llegar al conjunto cementero como refuerzo de última hora, en una posición que el club había identificado como prioritaria

Cruz Azul habría llegado a un acuerdo por Alan Mozo | Imago7

Cruz Azul está a punto de cerrar uno de los movimientos de último momento de su mercado de fichajes. Alan Mozo, lateral derecho mexicano de Pachuca, se encuentra muy cerca de convertirse en nuevo futbolista del conjunto cementero.

Las conversaciones entre ambos clubes han avanzado durante las últimas horas y, salvo un cambio de última hora, Mozo será anunciado como refuerzo de La Máquina. Su llegada responde a una necesidad que Cruz Azul había identificado desde semanas atrás: encontrar una alternativa natural para ocupar el costado derecho de su defensa.

Durante el inicio de la temporada, Jeremy Márquez tuvo participación en esa posición, aunque se trata de una zona que no corresponde a su posición natural. Jorge Rodarte también apareció como una opción, pero las lesiones que ha sufrido durante el último tiempo limitaron su capacidad para competir por el puesto.

La búsqueda de un lateral derecho llevó a Cruz Azul a entablar conversaciones con Pachuca por Mozo. El acuerdo se encuentra encaminado y todo apunta a que el jugador se incorporará al plantel cementero en las próximas horas.

Una señal de que la operación está cerca de concretarse llegó este sábado. Mozo no apareció ni siquiera en la banca de Pachuca para el partido frente a Chivas, una ausencia que coincide con el avance de las negociaciones entre los clubes.

Para Cruz Azul, la incorporación de Mozo representaría algo más que un movimiento de último momento. El club encontraría finalmente un jugador especializado para una posición que había quedado expuesta desde el comienzo de la temporada.

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Ahora sólo resta que las partes terminen de cerrar los últimos detalles. Si no surge ningún contratiempo, Alan Mozo será nuevo jugador de Cruz Azul y se convertirá en uno de los últimos refuerzos de La Máquina.

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