Pachuca reacciona ante Chivas y rescata el empate en casa

El conjunto rojiblanco mantuvo el control durante buena parte del primer tiempo y se fue al descanso con la ventaja. Rondón, por la vía del penal certificó la repartición de puntos

Alvarado parecía encaminar al chiverío al triunfo | Imago7

Pachuca y Chivas repartieron puntos en la jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX, después de empatar 1-1 en el Estadio Hidalgo. El conjunto rojiblanco se adelantó en los primeros minutos, pero un grave error le abrió la ventana a los Tuzos para encontrar la igualada desde el punto penal en la segunda mitad, en un encuentro que tuvo al VAR como protagonista.

El Rebaño Sagrado golpeó apenas al minuto 2. Una jugada construida por el sector izquierdo terminó con Hugo Camberos generando el espacio para que Roberto ‘Piojo’ Alvarado apareciera frente al arco y únicamente tuviera que empujar la pelota para colocar el 1-0.

Chivas tomó el control del balón después de la anotación y complicó la salida del Pachuca. Al minuto 10, Efraín Álvarez estuvo cerca de ampliar la diferencia con un balón que superó a Carlos Moreno, pero la defensa de los Tuzos logró despejar prácticamente sobre la línea. El equipo de Gabriel Milito encontró espacios mediante Santiago Sandoval y Camberos.

Pachuca intentó responder con ataques por las bandas y balones largos, aunque le costó superar el mediocampo rojiblanco. Al descanso, Chivas conservaba la ventaja y también había tenido mayor posesión, con 53 por ciento frente al 47 por ciento de los Tuzos. El conjunto visitante registraba tres tiros a puerta por uno de los locales.

La segunda mitad comenzó con una modificación en el funcionamiento del Pachuca. El equipo dirigido por Benjamín Mora adelantó líneas y generó dos oportunidades en los primeros minutos. Al 48, Tala Rangel evitó el empate ante un disparo de Francisco Venegas, mientras Kenedy mandó por encima del arco el rebote de la jugada.

Los Tuzos mantuvieron la presión y Chivas comenzó a replegarse. Al minuto 68, Rangel volvió a aparecer para detener un cabezazo de Salomón Rondón, evitando que Pachuca igualara. Sin embargo, cinco minutos después llegó la jugada que modificó el partido: Miguel Gómez derribó a Nicolás Vallejo dentro del área y el árbitro señaló penal después de revisar la acción en el VAR.

¡CambeDios quedó a deber una cintura! 😤🐐



Golaaaaazo de las @Chivas. ❤️🤍



Hugo Camberos con una gran jugada para asistir al Piojo Alvarado.#LaLigaDeLaAfición✨ | #AP26 | #J6 | #PACCHIpic.twitter.com/0stB9nPHWi — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 29, 2026

Rondón tomó la responsabilidad y ejecutó la pena máxima al minuto 78. El delantero venezolano disparó con la pierna derecha y, aunque Rangel adivinó la dirección, no consiguió detener el balón. Pachuca estableció así el 1-1, después de una segunda mitad en la que había incrementado su presencia ofensiva.

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En los últimos minutos, Chivas adelantó líneas en busca de recuperar la ventaja, mientras Pachuca intentó aprovechar los espacios para conseguir el segundo. Al 85, Rodolfo Pizarro condujo hacia el área rival y los Tuzos buscaron la oportunidad para darle la vuelta al marcador, pero la defensa rojiblanca ganó la disputa por el balón. El empate se mantuvo hasta el final y ambos equipos terminaron sumando un punto en la jornada 6.

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