Verstappen explica su trompo en Miami y reconoce: “No estábamos para ganar”

El piloto de Red Bull analiza su carrera tras el GP de Miami 2026 y apunta a la estrategia y el ritmo como factores clave

Max Verstappen terminó quinto en el GP de Miami | Reuters

Max Verstappen habló tras el Gran Premio de Miami 2026, una carrera marcada por un trompo en las primeras vueltas y una estrategia que no le permitió pelear por la victoria. El piloto de Red Bull finalizó fuera del podio y reconoció que, más allá del error inicial, el ritmo del monoplaza no era suficiente para competir por el triunfo.

El neerlandés explicó la maniobra que condicionó su carrera desde el inicio, cuando perdió el control del auto en los primeros giros. “Perdí el control de la parte trasera en la curva 2. Pensé que iba a estrellarme, así que pisé el acelerador a fondo y terminé dando un giro de 360 grados”, señaló tras la competencia.

A pesar del incidente, Verstappen descartó que ese momento haya sido determinante en el resultado final. “No; por la victoria no, por supuesto que no. He acabado a 40 segundos, el trompo no son 40 segundos. Quizás tercero”, explicó, dejando claro que el rendimiento general del auto fue un factor más relevante.

Uno de los puntos que destacó fue la estrategia elegida por su equipo, que incluyó un cambio temprano al neumático duro. El piloto señaló que la decisión no dio los resultados esperados, especialmente porque se anticipaba lluvia durante la carrera. “Con la estrategia que hemos escogido sí, esperaba que lloviera, pero no ha llegado”, comentó.

Verstappen también detalló las dificultades que tuvo con ese compuesto durante el resto de la competencia. “La tanda ha sido muy larga, no tenía agarre en ese compuesto y me ha costado mantener vivo el neumático”, indicó, al referirse a la pérdida de rendimiento que experimentó en pista.

El piloto de Red Bull reconoció que, tras el trompo, intentó recuperar el tiempo perdido lo antes posible. “Sí, cometes un error, intentas minimizar el tiempo, que es lo que intentaba hacer, lo mejor posible. No quieres que suceda, pero ha sucedido”, mencionó sobre el momento que marcó su inicio de carrera.

En cuanto al desarrollo general del fin de semana, Verstappen destacó una mejora en el comportamiento del monoplaza en comparación con carreras anteriores. “Al menos hemos dado un paso adelante y espero seguir la inercia positiva”, dijo, al referirse a los ajustes realizados en el RB22.

Finalmente, el tetracampeón del mundo dejó abierta la expectativa de cara a las próximas carreras del calendario. “Espero que podamos mejorarlo más, pero el tiempo dirá”, señaló. Pese a los contratiempos en Miami, el piloto aseguró: “Han sucedido muchas cosas hoy pero sí, estoy contento”.

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