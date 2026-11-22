El PSG pierde a otro de sus atacantes por una rotura de ligamento cruzado, apenas un mes después de la lesión de Khvicha Kvaratskhelia

Désiré Doué sufre rotura de ligamento cruzado. | Reuters

El Paris Saint-Germain recibió una noticia que complica sus planes para el resto de la temporada 2026-27. El club francés confirmó este domingo 22 de noviembre que Désiré Doué sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, lesión que lo dejará fuera de las canchas durante varios meses y que apunta a terminar de manera anticipada su participación en la campaña.

El extremo francés sufrió la lesión el sábado 21 de noviembre durante el encuentro contra el Niza, correspondiente a la Ligue 1. Doué tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla, después de una acción en la que su rodilla derecha quedó atrapada durante una disputa por el balón. Las imágenes provocaron preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico del conjunto parisino.

A través de un comunicado médico, el PSG confirmó el diagnóstico y anunció que el futbolista será sometido a una intervención quirúrgica antes de que termine noviembre. Aunque la institución no estableció un plazo oficial para su recuperación, la gravedad de la lesión apunta a que el atacante no podrá volver a competir durante lo que resta de la temporada.

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¿Cómo fue la lesión de Désiré Doué ante el Niza?

La lesión ocurrió durante los últimos minutos del primer tiempo, cuando Doué intentó disputar un balón y sufrió un movimiento anormal de la rodilla derecha. El jugador cayó sobre el césped del Allianz Riviera y manifestó dolor, por lo que el encuentro tuvo que detenerse para permitir el ingreso de los servicios médicos.

El personal médico del PSG atendió al extremo sobre el terreno de juego, pero su condición impidió que continuara. El futbolista abandonó el partido en camilla y Ferran Torres ingresó en su lugar, en una modificación que obligó a Luis Enrique a reorganizar su ataque antes del descanso.

La lesión llegó después de que Doué participara directamente en el marcador. El francés había anotado el segundo gol del PSG para colocar el 1-2 ante el Niza, tras aprovechar una asistencia de Achraf Hakimi. Sin embargo, su participación terminó antes de que concluyera la primera mitad.

Khvicha Kvaratskhelia también sufrió una rotura de ligamento cruzado con el PSG

La lesión de Désiré Doué se suma a la de Khvicha Kvaratskhelia, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el pasado 20 de octubre, durante el encuentro entre el PSG y el Barcelona, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League 2026-27.

El atacante georgiano tuvo que abandonar el partido al minuto 59, después de disputar un balón con Xavi Espart. El PSG confirmó al día siguiente que Kvaratskhelia necesitaría una operación, mientras que los primeros pronósticos situaron su recuperación entre nueve y doce meses, lo que también compromete su participación durante el resto de la campaña.

De esta manera, Luis Enrique pierde a dos de sus opciones ofensivas por lesiones en el ligamento cruzado anterior, con apenas un mes de diferencia entre ambos casos. Las ausencias de Doué y Kvaratskhelia obligarán al entrenador español a buscar alternativas para afrontar los próximos compromisos de la Ligue 1 y la Champions League.

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¿Cuánto tiempo estará fuera Désiré Doué por su lesión?

Por ahora, el PSG no ha comunicado una fecha para el regreso de Désiré Doué. El siguiente paso será la intervención quirúrgica prevista para finales de noviembre, tras la cual comenzará un proceso de rehabilitación que dependerá de su evolución médica.

La recuperación de una rotura del ligamento cruzado anterior suele requerir varios meses y, en el fútbol profesional, puede extenderse entre nueve y doce meses. Aunque todo apunta a que Doué no volverá a jugar en la temporada 2026-27, el club todavía no ha confirmado oficialmente que se perderá el resto de la campaña. Su retorno dependerá de los resultados de la cirugía y de las evaluaciones médicas posteriores.