Miguel Herrera habla de plantilla cerrada en Atlante y confirma la situación de Ospina: “Ya no regresa”

El técnico del Atlante valoró el 0-0 ante Toluca, habló del proceso de su plantel y confirmó que David Ospina ya no regresará al club

El ‘Piojo’ afirmó que competirán de tú a tú a cualquiera | Imago7

Atlante volvió a dejar una actuación competitiva en su regreso a la Liga MX. Los Potros empataron 0-0 ante Toluca en la jornada 4 del Apertura 2026, en un encuentro en el que generaron varias oportunidades para quedarse con la victoria, pero no consiguieron resolverlas frente al arco. El resultado llevó al equipo de Miguel Herrera a cinco puntos de 12 posibles.

Al terminar el encuentro, Miguel Herrera destacó la evolución que observa en un plantel que todavía se encuentra en formación, reconoció que falta contundencia y puso en perspectiva los resultados obtenidos ante América, Cruz Azul y Toluca. También habló de Óscar Jiménez, Jordan García, el cierre del mercado y la salida definitiva de David Ospina, quien dejó al club sin haber debutado oficialmente. Las declaraciones entregadas después del partido abarcaron todos esos temas.

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Miguel Herrera destaca el crecimiento del Atlante

Herrera aseguró que se marcha tranquilo porque considera que sus jugadores están asimilando mejor el trabajo realizado durante las semanas, aunque reconoció que el empate pudo convertirse en una victoria. Para el entrenador, hablar de merecimientos sirve de poco si las oportunidades no terminan reflejándose en el marcador.

“Así es el fútbol a veces. Tranquilo, la verdad es que el equipo asimila cada día más el trabajo de lo que hacemos, de lo que preparamos en la semana. En estos tres días que tuvimos para preparar este partido enfrentamos un rival muy fuerte, el último bicampeón del fútbol mexicano, pero el equipo trabajó bien. Nos vamos con la sensación de que pudo haber sido mejor, pero el hubiera no existe. Cuando dicen: ‘Es que merecías más’, no se trata de merecer, se trata de hacer y no lo hicimos. Estamos conscientes de eso. Me quedo tranquilo. Es un equipo que sabe lo que está haciendo y cada día se ve mejor. En esta semana llegó nuestra última incorporación. Estamos formándonos, se están conociendo entre ellos y creo que cuando el equipo esté muy bien en el detalle entre ellos vamos a mejorar todavía bastante”, explicó.

Ese mismo proceso fue uno de los puntos en los que insistió al realizar su balance general. Herrera considera que Atlante ya muestra mecanismos ofensivos y colectivos, pero todavía necesita tiempo para que los futbolistas conozcan mejor las características de sus compañeros.

“Me voy tranquilo. Vi un equipo que sabe jugar al fútbol, que sabe intentar las cosas, que triangula, que cambia de frente, que tiene llegada, que hace paredes, que trabaja balón parado. Y eso lo hemos hecho todos los días, constantemente con el trabajo de cada semana. Me voy con la sensación de que el equipo hizo muy bien las cosas. No es de merecimientos, es de hacerlo. Merecíamos más, ustedes lo pueden calificar, pero no lo hicimos. Esa es la realidad. Nos llevamos un punto que nos deja tranquilos porque vemos que el equipo está y que va en proceso”.

“Voy a ser muy reiterativo: es un equipo en formación. No es un equipo que tenga jugando junto dos años o un año. Se están conociendo hoy. Conocimos al último integrante del equipo, entró de cambio y ya demostró que tiene muchas condiciones y que nos puede ayudar bastante. Así lo estamos haciendo con todos. Les digo a los muchachos que tienen que conocerse: cómo juega cada uno, cómo le gusta recibir la pelota, si defiende bien, si ataca bien, si le pega mejor con la derecha o con la izquierda, si es un tipo al que le tengo que tirar un centro porque va bien de arriba o se la tengo que poner al pie. Todas esas cosas se van conociendo en el día a día”.

“Dejé 10 u 11 de los que venían de Liga de Expansión y todos los demás son nuevos. Los de Liga de Expansión se conocían, pero hoy están jugando muy pocos y también están levantando la mano diciendo: ‘Aquí estoy’. Calzadilla, Jiménez, que desafortunadamente tuvo esa molestia en la rodilla, una pequeña lesión; vamos a ver cómo está. Luis Puente está haciendo su trabajo y levantando la mano, Pizzuto también viene con ellos y lo veo muy bien. Todos esos muchachos levantan la mano porque también quieren ser jugadores de Primera División”.

“Estamos en ese proceso de acomodar porque el equipo se está formando, pero una cosa es ser un equipo que estamos formando y otra cosa es no competir. Vamos a competirle a todos de tú a tú y vamos a buscar ganar todos los partidos. Después veremos para qué nos alcanza. Como les dije a los muchachos: corran y cuando pite el último silbatazo del árbitro, ahí vemos para qué nos alcanzó, si lo hicimos bien o mal. Ya nos iremos calificando en la semana para hacer las cosas cada día mejor”.

La idea de juego y la lesión de Óscar Jiménez

El técnico considera que su equipo ya tiene clara buena parte de la propuesta futbolística, especialmente en la presión, la reducción de espacios y el manejo de la pelota. Sin embargo, identificó el último pase y la definición como dos aspectos pendientes para alcanzar actuaciones más completas. “No estamos muy lejos, estamos trabajando bien y el equipo está haciendo bien las cosas. Cada día ganamos más en volumen y en conocerse entre ellos. Más que la idea de trabajo, que la tienen clara: el equipo aprieta, reduce los espacios, juega con la pelota. Nos falta el último toque fino para poder concretar y hacer un partido más redondo. Hay que trabajar muchísimo todavía porque no hemos hecho nada. Estamos haciendo bien las cosas, pero no hemos hecho nada”.

“Ya llevamos tres rivales fuertes, de los considerados muy fuertes del torneo, y a los tres les hemos hecho juego. No nos han ganado, no nos han pasado por arriba, hemos dado batalla, y eso me deja tranquilo. Pero hay mucho que trabajar todavía para el conocimiento tanto de la idea como entre ellos mismos”.

Herrera también explicó la situación física de Óscar Jiménez, quien ha comenzado el torneo como propietario de la portería azulgrana. “Óscar, en el partido de Leagues Cup, tuvo una jugada en la que chocó con Nico Carrera y fue un golpe muy fuerte. Tenía una fisurita en una de las costillas y con esta protección puede jugar. Óscar está haciendo un tremendo inicio de torneo. Esperemos que se mantenga así todo el año”.

Uno de los aspectos que mayor satisfacción dejó al entrenador fue la actitud del conjunto. Herrera aseguró que se siente identificado con la forma en la que sus futbolistas compiten, especialmente por su intención de mantenerse pendientes del arco contrario. “Sí, sí, muy bien representado. La actitud, la determinación, el intentar jugar, el no dejar de pensar en el arco rival, me queda claro que lo están haciendo y lo estamos haciendo bien. Entonces, muy contento de esa parte, muy contento con lo que están haciendo los muchachos”, señaló.

Atlante apunta a 25 o 26 puntos y prácticamente cierra el plantel

Pese a las sensaciones positivas, Herrera evitó adelantar conclusiones. Atlante suma cinco puntos después de cuatro jornadas, una cosecha que el entrenador considera todavía insuficiente para hablar de clasificación, aun después de haber afrontado un calendario con América, Cruz Azul y Toluca. “Llevamos cinco puntos de 12 posibles, no son los ideales, pero nos han tocado equipos fuertes del torneo. No sé si sean candidatos o no, pero son equipos fuertes. Hablar de Cruz Azul, el último campeón, campeón de copa; Toluca, bicampeón, el último campeón; América, un equipo también muy bueno y muy fuerte. Los hemos enfrentado de la mejor forma. Hemos corrido, hemos luchado para poder hacerles competencia”.

“Después veremos qué sigue pasando. Seguiremos trabajando, no podemos quedarnos con estos tres partidos porque no conseguimos nueve puntos como para ilusionarnos. Todavía falta mucho. Estamos lejos de pensar que con estos puntos estamos cerca de calificar. Faltan muchos puntos. Tenemos que pensar en 25 o 26 puntos para poder estar entre los ocho primeros. Ahí vamos trabajando para eso”.

Sobre el mercado, el técnico dio prácticamente por terminada la conformación de su grupo: “El equipo recibió al último refuerzo, que fue Sarrafiore, entró de cambio y lo hizo muy bien. Hasta ahorita tenemos prácticamente cerrado el plantel. Nos queda una plaza de extranjero que no por obligación vamos a usar, pero si hay necesidad el presidente tiene la última decisión de apoyar esa determinación. Los muchachos me están agradando, entonces tampoco estoy saliendo a buscar algo como loco”.

Óscar Jiménez es titular y David Ospina “ya no regresa”

El arco fue otro de los asuntos centrales. Jordan García llegó al Atlante después de que el club resolviera la salida de David Ospina por su problema físico, aunque Herrera fue claro respecto a la jerarquía actual: Óscar Jiménez conserva la titularidad. “Óscar es el titular hoy. Claro que Jordan viene a competirle. Jordan está listo, porque si no, ¿para qué lo traemos? Traemos un jugador para que venga a competir, pero Óscar se lo ganó. Lo dije la vez pasada: aunque hubiera regresado Ospina, Óscar ya se había ganado iniciar. Yo había tenido en mi cabeza que cuando llegara Ospina iba a ser el titular, pero vino esta situación desafortunada y Óscar demostró: ‘Aquí estoy, estoy listo para ser el uno del arco del equipo Atlante’, y lo está haciendo muy bien”.

“Jordan lo sabe, viene a competir. Es un chico que tiene poca edad, pero ya tiene experiencia en el fútbol colombiano. Estamos pensando que puede ayudar, trabajar fuerte y que también Óscar no se relaje, que sepa que atrás hay un tipo que le puede quitar el puesto junto con Barragán”.

En cuanto a Ospina, el entrenador cerró cualquier posibilidad de un regreso inmediato. La baja ya había sido comunicada por el club un día antes del partido, tras determinarse de común acuerdo que se priorizaría la salud del colombiano. “David ya no regresa. Está claro. Es muy difícil que regrese y me da mucha pena por él porque tenía muchas ganas de estar con nosotros. Fue muy sincero, que eso también se lo agradezco muchísimo. Él manifestó que su brazo le molestaba mucho y que iba a tratarse. Lo veo muy difícil, por eso trajimos a Jordan. Que él regrese no lo creo”.

“Lo que tenga que tomar de aquí en adelante, a David le deseo de todo corazón que le vaya muy bien porque fue un tipo honesto. Cualquiera puede hacerse p****** y decir: ‘Cobro y aquí estoy, me duele un poquito o no me duele’, y llevársela. Él fue muy honesto conmigo. Me dijo: ‘Me duele mucho. Voy a ver que me revisen bien porque no está bien esto’. De ahí, aplausos para David por la sinceridad que tuvo. Un caballero, vino y trabajó hasta que le dio el brazo”.

“Así es el fútbol. Lo que emprenda, lo que decida hacer, seguramente le va a ir bien porque es una buena persona. Nosotros tenemos que seguir. En el fútbol tienes que ocupar los espacios, no puedes sentarte a esperar porque los directivos y la gente no esperan. Tenemos que hacer nuestra planeación. Agradecido con David por el momento que estuvo, por conocerlo, platicar con él y trabajar con él, y hoy que le vaya bien en lo que decida hacer”.

Atlante terminó sin goles a pesar de contar con oportunidades claras durante el encuentro, algo que también quedó reflejado en la crónica del partido. Para Herrera, el problema habría sido mayor si el equipo no hubiera conseguido generar peligro. “Este es el único partido en el que no hicimos gol y las tuvimos. Me hubiera preocupado muchísimo si no hubiéramos tenido llegada, si no hubiéramos tenido una oportunidad clara, pero tuvimos cinco, cinco muy claras. Entonces, hay que trabajar en la contundencia. Hay otros partidos en los que el gol que hace Puente, ganándole de cabeza al arquero, son circunstancias. Hoy no cayó. Trabajaremos para tener esas oportunidades y que los muchachos concreten”.

Herrera celebra la respuesta de la afición y mide al Atlante ante los grandes

Herrera también destacó la respuesta del público en los primeros partidos de esta nueva etapa del Atlante. Para el técnico, conseguir que los encuentros de los Potros generen interés es parte del crecimiento que busca el club.

“Sí, contento. Estamos fascinados. Hoy también hubo una muy buena entrada. La verdad es que nuestra afición ha respondido y los rivales también han traído afición. Nos da gusto ver que a la gente también le atraen los partidos del Atlante. A lo mejor hace muchos años un Toluca-Atlante no se veía tan atractivo, pero hoy la gente respondió. Me da mucho gusto eso. Nuestra gente sigue apoyándonos, sigue estando ahí”.

“Queremos ser un equipo atractivo para los visitantes y para nuestra afición, y que el estadio esté así como lo vimos hoy. Encantado de verlo siempre como contra el América. Hoy hubo 50 y tantos mil personas, 40 y tantas, algo por ahí; no sé, pero eso nos da gusto. Saber que el equipo está respondiendo a la gente que está viniendo al estadio”.

Finalmente, el entrenador utilizó los encuentros recientes como parámetro, aunque aclaró que todavía es demasiado pronto para establecer hasta dónde puede llegar su equipo. “Bien contento con lo que estamos haciendo. Me sirve como un buen parámetro saber que enfrentamos a tres equipos fuertes, pero es el inicio del torneo también. América no tenía a toda su gente y todavía entendía la idea de su nuevo técnico; Cruz Azul venía de ser campeón, de ser campeón de campeones, de hacer un buen torneo y arrancar bien goleando, y tú le ganas acá; luego Toluca, que también ha hecho buenos partidos, y hoy lo tuvimos ahí”.

“Fue un partido muy bien disputado y lo tuvimos. Me deja un buen parámetro de que el equipo, de ahí para adelante; para atrás, como digo, ni para tomar vuelo”. Con cuatro jornadas disputadas y después de una exigente primera parte del calendario, el mensaje de Herrera se mantiene en la misma dirección: Atlante todavía está construyéndose, pero pretende competir sin modificar su postura frente a cualquier rival.

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