Luis García se lesiona con Toluca y preocupa de cara a la fase final de Leagues Cup

El guardameta escarlata había sido una de las figuras en el Estadio Azteca antes de abandonar el campo por molestias en el muslo derecho

El portero del Toluca sufrió una lesión y enciende las alarmas | Imago7

El regreso de la Liga MX dejó una preocupación importante para el Toluca. Luis García Palomera tuvo que abandonar por lesión el encuentro ante Atlante de la jornada 4 del Apertura 2026, después de presentar molestias en la parte posterior del muslo derecho. El guardameta había sido uno de los futbolistas más destacados de los Diablos en el empate de 0-0 disputado este sábado 15 de agosto en el Estadio Azteca.

El compromiso se desarrolló con pocas concesiones entre ambos conjuntos y el marcador permaneció sin goles durante los 90 minutos. Atlante consiguió exigir en diferentes ocasiones a García Palomera, quien respondió con tres atajadas para mantener intacta su portería, aunque precisamente su última intervención terminó por encender las alarmas en el cuerpo técnico encabezado por Antonio Mohamed.

La acción ocurrió al minuto 69, cuando Jhojan Julio encontró una oportunidad para amenazar el arco mexiquense. Luis García salió rápidamente de su portería para reducir el espacio del atacante y consiguió quedarse con el balón, pero inmediatamente después llevó las manos hacia la zona posterior de la pierna derecha y solicitó la entrada de las asistencias médicas.

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El portero recibió atención sobre el terreno de juego mientras el cuerpo médico evaluaba si estaba en condiciones de continuar. Aunque inicialmente permaneció en el encuentro, Toluca decidió no correr riesgos y realizó la modificación al minuto 75, cuando Hugo González ingresó para hacerse cargo de la portería durante el tramo final del partido.

La lesión representa una preocupación para Mohamed debido al momento del calendario que atraviesa el conjunto escarlata. García Palomera se ha consolidado como el guardameta titular del cuadro mexiquense, aunque Hugo González también cuenta con la confianza del entrenador argentino, quien ahora deberá esperar el diagnóstico para conocer si tendrá que modificar sus planes en los próximos compromisos.

El problema físico aparece, además, cuando Toluca tiene por delante la fase definitiva de la Leagues Cup. Los Diablos deberán enfrentar a Austin FC en los cuartos de final el próximo miércoles 26 de agosto, por lo que la evolución de García Palomera será uno de los principales temas a seguir antes del compromiso internacional.

La situación también adquiere relevancia por las recientes declaraciones de Mohamed respecto al desgaste de sus futbolistas. El técnico había expresado su inconformidad por los traslados y los periodos reducidos de recuperación que enfrentan los clubes mexicanos durante la Leagues Cup en Estados Unidos, una exigencia que se combina con la actividad del Apertura 2026.

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Por ahora, no existe un diagnóstico definitivo sobre la gravedad de la molestia que sufrió el guardameta. Luis García deberá someterse a nuevas evaluaciones para determinar el alcance de la lesión y establecer el tiempo que podría necesitar para recuperarse. El resultado de esos estudios permitirá saber si estará en condiciones de disputar los cuartos de final de la Leagues Cup.

Toluca terminó llevándose un punto del Estadio Azteca después del empate 0-0 frente al Atlante, pero la principal preocupación quedó lejos del marcador. Los Diablos mantuvieron su portería sin recibir gol, aunque salieron del inmueble con la incertidumbre sobre el estado físico de su guardameta titular y con Antonio Mohamed pendiente de saber si podrá contar con Luis García Palomera para uno de los partidos más importantes de las próximas semanas.

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