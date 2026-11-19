Qué le queda al equipo de Edwin Vásquez para sellar una clasificación histórica.

San Pedro está haciendo un gran papel en el Apertura 2026 | @deportivosanpedro

En mayo, Edwin Vásquez llevó a Deportivo San Pedro por primera vez a la Liga Nacional de Guatemala. En noviembre, el mismo entrenador tiene a los Gallos a dos jornadas de meterse en la fase final. El recién ascendido ocupa el sexto puesto del Apertura 2026 con 29 puntos y llega a la recta final con una ventaja de tres sobre Comunicaciones, su perseguidor más cercano.

El recorrido empezó a tomar forma ante Nueva Santa Rosa, en las semifinales del Clausura 2026 de la Primera División. Steve Chacón marcó el gol del 1-0 en la vuelta, que le dio a San Pedro el ascenso con un global de 2-1. La dirigencia ratificó a Vásquez para el estreno en la máxima categoría. Esa continuidad le permitió al técnico afrontar el salto con un plantel que ya conocía su manera de trabajar.

La tabla muestra hasta dónde llegó el equipo en su primer torneo: ocho victorias, cinco empates y siete derrotas, con 24 goles a favor y 22 en contra. Entre esos triunfos figura el 1-0 sobre Municipal, un resultado que le dio puntos frente a un rival que hoy está por encima en la clasificación. A falta de dos fechas, San Pedro todavía tiene al alcance a Guastatoya, que marcha quinto con 31 unidades.

El triunfo ante Marquense que fortaleció la ilusión de San Pedro

Los Gallos dieron otro paso al vencer 2-0 a Marquense en el derbi de San Marcos. Igor dos Santos abrió el marcador de penal al minuto 38 y completó su doblete al 75’. La victoria le permitió a San Pedro llegar a 29 puntos y mantener a tres de distancia a Comunicaciones, que también ganó en la jornada 20. Con solo seis plazas para la fase final, esa diferencia le da margen, aunque todavía no le asegura el boleto.

Vásquez eligió poner el presente en perspectiva. “Éramos los benjamines en la Liga Nacional, es nuestra primera experiencia”, señaló. El técnico, que dirigió al equipo durante el ascenso, reconoció el mérito de sus jugadores por competir desde el primer torneo en la máxima categoría. Su balance también dejó una advertencia para el cierre: “No hay que conformarnos”.

Qué le queda a Deportivo San Pedro para clasificar a la fase final

La primera prueba será la visita a Cobán Imperial el domingo 22 de noviembre, a las 15:00 horas de Guatemala. Los Príncipes Azules tienen 25 puntos y todavía pueden recortar terreno. Para San Pedro es una oportunidad de proteger el sexto puesto frente a uno de los equipos que lo persiguen, antes de cerrar la fase regular ante Guastatoya, otro rival directo.

Las dos jornadas ofrecen escenarios distintos. En Cobán, una victoria dejaría a los Gallos fuera del alcance de los Príncipes Azules; en el cierre frente a Guastatoya, San Pedro podría pelear por subir un puesto si la diferencia sigue siendo corta. La ventaja de tres puntos sobre Comunicaciones le permite afrontar el tramo decisivo desde dentro de la zona de clasificación, con la posibilidad de defenderlo con sus propios resultados.

En unos meses, la pregunta cambió para la afición shecana. Cuando llegó el ascenso, la expectativa era ver por primera vez a su equipo en la Liga Nacional. Ahora, los Gallos pueden extender su torneo de estreno más allá de la fase regular. Vásquez, el mismo entrenador que los llevó hasta allí, tiene dos partidos para convertir esa ilusión en otro estreno: el de San Pedro en la fase final.

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