David González aseguró que todos en el cuadro ‘Escarlata’ deben trabajar sin dejar cabos sueltos por lo que la tranquilidad económica de sus dirigidos debe ser prioridad.

David González, director técnico de América de Cali | VizzorImage

América de Cali atraviesa un buen momento deportivo, de la mano de David González como entrenador y con figuras en el plantel como Yeison Guzmán, Jean Fernandes y Luis Quiñones, y se ha clasificado a los Cuadrangulares Semifinales y a la final de la Copa Colombia 2026. Sin embargo, en lo administrativo las cosas no marchan del todo bien y Tulio Gómez, máximo accionista, junto a Marcela Gómez, presidenta del club, están en el ojo de huracán por el retraso en el pago de salarios.

Desde el partido aplazado de la fecha 5 ante Fortaleza, que se jugó el 29 de octubre, los jugadores tomaron la decisión de no concentrar el día previo al compromiso y llegar cada quien por su propia cuenta al estadio Pascual Guerrero. Desde entonces, la situación se repitió en el Clásico Vallecaucano y en la semifinal de la Copa Colombia ante Internacional de Bogotá, en la que clasificaron tras empatar 1-1 en la vuelta e imponerse 3-2 en el marcador global.

Sobre esta situación, fue consultado David González en la rueda de prensa previa al partido de la fecha 1 de los Cuadrangulares Semifinales ante Atlético Bucaramanga. El director técnico dio como plazo para ponerse al día en las obligaciones con los jugadores el primer partido de local de los Diablos Rojo, ante Deportivo Cali:

“Por lo menos antes de que tengamos el primer partido de local y venga de nuevo esa preocupación de si concentramos o no concentramos, yo creo que ya estuvo, ya fue. Ya no podemos, ya no podemos más darnos ese lujo y darnos esa posibilidad de que si las cosas no salgan bien le echemos la culpa a eso. No podemos dejar cabos sueltos ya. Tenemos que todos, desde directivos, hinchas, jugadores, todos, hacer lo que tengamos que hacer para que el equipo esté como tiene que estar y podamos competir de la manera que hay que competir.”

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Luis Quiñones se quejó por la baja asistencia en los partidos de local del América de Cali

América y Deportivo Cali empatan | Vizzor

Luis Quiñones, que en el primer semestre como jugador del América de Cali ha disputado 20 partidos, ha marcado tres goles y ha dado seis asistencias, en diálogo con el programa Despierta Win de Win Sports dejó ver su tristeza por el poco acompañamiento de los hinchas escarlatas en los partidos de local.

“Yo creo que ha sido un tema, que en lo personal, para mí, ha sido triste, Ver el marco del estadio así, de que la gente no haya creído en nosotros, es triste y hoy nosotros hemos dado un paso importante, de que la gente confíe en este grupo, que venimos de menos a más, ya tuvimos la clasificación a un torneo, estamos peleando por el otro y yo creo que la gente tiene que empezar a valorar eso”, expresó el jugador.

Entretanto, el extremo atacante confía en que avanzar a la final de la Copa y los clásicos en Cuadrangulares Semifinales permitirá ver llenas las tribunas en los próximos partidos: “Sabemos que la gente ama esta institución, que la quiere, e invitarlos a ellos a que nos acompañen en esta recta final porque ellos también son parte importante para nosotros. Yo creo que al finalizar el partido, se sintió esa vibra, se sintió ese empuje que ellos tuvieron para ayudarnos a nosotros porque ellos son el jugador 12 que nos puede dar ese último empujón para que el equipo consiga las cosas que se han trazado desde el inicio del torneo”.

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Estos son los próximos partidos de América de Cali programados por Dimayor

Jean Fernandes es el portero titular de América de Cali | América de Cali

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali – Fecha 1 de los Cuadrangulares Semifinales

Día: viernes 20 de noviembre

viernes 20 de noviembre Hora: 6:35 p. m.

América de Cali vs. Deportivo Cali – Fecha 2 de los Cuadrangulares Semifinales

Día: martes 24 de noviembre

martes 24 de noviembre Hora: 8:30 p. m.

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