El colombiano inicia una nueva etapa en el NSN tras siete años en Bahrain. Conoce su balance de 2026, sus sueños y los retos que espera cumplir en 2027.

Santiago Buitrago, corredor colombiano | AFP.

Santiago Buitrago cierra un 2026 de contrastes. Aunque consiguió resultados importantes, como el liderato de la clasificación de la montaña en la Vuelta a España y una destacada actuación en el Campeonato Mundial de Ciclismo, el camino no fue sencillo para el bogotano. Las caídas, los problemas físicos y las dificultades durante la primera parte de la temporada pusieron a prueba su fortaleza, pero también le permitieron encontrar una recompensa en el tramo final del año.

En diálogo con Claro Sports, el colombiano hizo un balance de lo vivido, reconoció que le quedó pendiente conquistar una victoria de etapa en la ronda española y se refirió a uno de los grandes cambios de su carrera: su llegada al NSN Cycling Team para 2027. Además, habló de lo que significa compartir equipo con Richard Carapaz, recordó sus mejores momentos en el Bahrain Victorious y analizó el presente y futuro del ciclismo colombiano.

Santiago Buitrago y el balance de una temporada difícil

Aunque sus resultados podrían hacer pensar que fue una temporada perfecta, Buitrago reconoció que detrás de sus logros hubo meses complicados, especialmente por los inconvenientes físicos y las caídas que condicionaron sus objetivos iniciales.

“Si me lo cuentas tú, diría que ha sido un año super bueno, que ha sido un año perfecto, pero en lo personal ha sido un año muy difícil para mí”, reconoció el ciclista, quien comenzó la temporada con la intención de pelear por la clasificación general del Giro de Italia.

El colombiano recordó que, después de un buen inicio de año y de su victoria en la Comunitad Valenciana, llegaron los problemas que terminaron afectando su preparación y participación en la ronda italiana. Posteriormente, sufrió otra caída que complicó todavía más su calendario.

Sin embargo, encontró en la Vuelta a España la recompensa al esfuerzo realizado durante esos meses. “Conseguir lo que conseguí en la Vuelta, sin duda, fue como la recompensa de no haber bajado los brazos durante un año tan difícil”, señaló.

Sobre las claves para superar esos momentos, destacó la preparación, la fortaleza mental y, especialmente, el respaldo de sus seres queridos. “Es no rendirme, no bajar los brazos y el apoyo de mi familia, que ha sido siempre muy fundamental para mí. Al final es tener la cabeza bien puesta, saber dónde están tus objetivos, no solo centrarte en el problema, sino en cómo salir de él y buscar la solución”, explicó.

La Vuelta a España, el mejor recuerdo de 2026

A pesar de las dificultades, el colombiano tiene claro cuál fue el momento que más disfrutó durante la temporada: la Vuelta a España. Más allá de conseguir el liderato de la montaña, encontró una motivación especial en competir sin la presión constante de defender una posición en la clasificación general.

“Ha sido una de las carreras que más disfruté. El verme ahí luchando todos los días me lo disfruté como cuando empecé a montar en bici, sin ninguna presión”, contó. Buitrago también explicó que tener mayor libertad para buscar fugas y luchar por las victorias de etapa le permitió vivir la competencia de una manera diferente. También destacó el acompañamiento de su familia durante las jornadas de carrera.

“Disfrutarme escuchar a mis papás, a mi novia, de ‘hoy te vi en la televisión, la luchaste’, son cosas que a mí, en lo personal, me llenan”, expresó.

No obstante, el bogotano reconoció que le quedó una espina pendiente. Su objetivo inicial era pelear por la clasificación general, pero los problemas de salud durante la primera semana modificaron sus planes. “Me queda la espinita; creo que la Vuelta hubiera sido perfecta si hubiera podido conseguir una etapa. Tengo ese sueño y objetivo de poder lograr una victoria en cada una de las tres grandes”, afirmó.

El ciclista considera que una victoria en España habría sido un paso importante para completar ese objetivo, pues todavía tendría pendiente conquistar una etapa en el Tour de Francia.

NSN Cycling Team, un nuevo comienzo para Santiago Buitrago

El 2027 marcará un cambio importante en la carrera del colombiano. Después de siete temporadas en el Bahrain Victorious, Buitrago afrontará un nuevo desafío con el NSN Cycling Team, una etapa que asume con ilusión y grandes expectativas.

“Lo estoy tomando como empezar de nuevo en el WorldTour. Bahrain fue mi primer equipo y ha sido la única experiencia que he tenido, así que estoy superemocionado y con altas expectativas de estar con el equipo en mi primera concentración, conocer a mis nuevos compañeros, nueva bicicleta y nuevo staff”, manifestó.

El corredor también destacó la apertura que encontró en su nuevo equipo y explicó que uno de sus propósitos es disfrutar nuevamente del ciclismo, sin sumar presiones innecesarias a su preparación.

“Prefiero disfrutar el ciclismo a hacerlo algo que me pese o sumarle estrés. Siento que cuando lo disfruto y no corro con estrés, mi cuerpo responde muchísimo mejor, y eso es algo que el equipo ha venido entendiendo”, aseguró.

Por ahora, su calendario para la próxima temporada no está definido. Sin embargo, reconoció que le gustaría participar en el regreso del Tour Colombia, aunque será una decisión que tomará después de la primera concentración con su nuevo equipo.

Richard Carapaz, un compañero que ilusiona al colombiano

Uno de los aspectos que más entusiasma a Buitrago de su nueva etapa es compartir equipo con el ecuatoriano Richard Carapaz, quien también llegará al NSN. Para el colombiano, contar con un corredor de su experiencia representa una oportunidad de aprendizaje y, además, permite distribuir las responsabilidades deportivas.

“Me alegra bastante no ser el único líder del equipo, sino tener ahí a una persona como Richard, que es un líder de una calidad grandísima y de quien se puede aprender bastante, para que la responsabilidad no recaiga solo sobre mí”, explicó.

El bogotano también recordó que conoció la noticia durante la Vuelta a España y que recibió con entusiasmo la posibilidad de compartir equipo con el campeón ecuatoriano. “Tener a un corredor como Richard, que es muy combatiente y siempre está dando candela, que si no hace la general va al otro día por la montaña o por una etapa, es muy positivo para el equipo y para mí”, comentó.

Además, destacó que será una experiencia especial, pues hasta ahora no había compartido equipo con otro corredor latinoamericano.

Los siete años de Santiago Buitrago en Bahrain Victorious

La salida del Bahrain Victorious representa el cierre de una etapa fundamental para el colombiano. Fueron siete temporadas en las que logró consolidarse en el WorldTour, consiguió importantes resultados y construyó relaciones que marcaron tanto su carrera deportiva como su vida personal.

“Fueron siete años maravillosos. Fue el equipo que me dio la oportunidad de entrar al WorldTour, el que me abrió las puertas y donde aprendí bastante y conocí gente que ha marcado mi carrera y vida personal”, recordó.

Entre los momentos que más lo marcaron mencionó su primer Giro de Italia, en 2022, las victorias de etapa en la carrera italiana y el tercer puesto que consiguió en la Lieja-Bastoña-Lieja. También recordó su primera participación en la Vuelta a España, en 2020.

Sobre su salida, aseguró que fue una decisión tomada de común acuerdo y dejó abierta la posibilidad de volver a coincidir con la escuadra en el futuro. “No puedo afirmar que en el futuro no vuelva al Bahrain. Siempre hay que dejar las puertas abiertas y salir por la puerta grande. Demostré que soy alguien profesional y responsable”, señaló.

El futuro del ciclismo colombiano y el relevo generacional

Buitrago también se refirió al momento que atraviesa el ciclismo nacional, especialmente ante el retiro de figuras históricas como Nairo Quintana y Rigoberto Urán. Para el bogotano, la salida de estos referentes representa un cambio importante para los aficionados, aunque considera que las nuevas generaciones tienen condiciones para seguir dejando en alto el nombre del país.

“Compartí con Nairo en el Mundial y es superduro, porque al final es la persona que me hizo ilusionarme tanto con el ciclismo y le devolvió las esperanzas al aficionado colombiano de volver a ganar un Tour”, manifestó.

El corredor reconoció que los referentes de generaciones anteriores dejaron un listón muy alto, pero también pidió entender que el ciclismo actual es diferente y que otras nacionalidades han tomado protagonismo. “Cada uno de los que estamos ahí luchando da lo máximo por nuestra bandera y por el aficionado. Esperamos algún día poder hacer lo que ellos hicieron”, agregó.

En ese panorama, destacó el surgimiento de jóvenes talentos latinoamericanos como el mexicano Isaac del Toro y los colombianos que vienen abriéndose camino en el pelotón internacional. También explicó que el ciclismo ha cambiado considerablemente, con corredores que llegan a la élite a edades cada vez más tempranas.

Los sueños que todavía tiene Santiago Buitrago

A sus 26 años, el colombiano considera que todavía tiene mucho camino por recorrer y que su llegada al NSN representa una oportunidad para seguir creciendo y perseguir los objetivos que aún tiene pendientes. “Yo creo que todo. Todavía me considero joven y creo que tengo muchísimo por dar. Ahorita con este nuevo equipo es como volver a empezar”, afirmó.

Entre sus grandes aspiraciones se encuentran luchar por un podio en alguna de las tres grandes vueltas y volver a subir al cajón de honor de uno de los monumentos del ciclismo.

“Sigo con el sueño de algún día estar en el podio del Tour de Francia, del Giro de Italia o de la Vuelta a España, y también volver a un podio en un monumento. Los siete años en el Bahrain me sirvieron de muchísima experiencia y siento que lo mejor todavía puede llegar”, concluyó.

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