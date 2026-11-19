Consulte cuáles fueron los espacios más vistos de la televisión colombiana, según CNC, este miércoles 18 de noviembre.

Capítulo de ‘Yo me llamo’. – @CaracolTV.

Como es habitual, el Centro Nacional de Consultorías ha emitido un nuevo rating de espacios más vistos en la televisión colombiana. De nuevo el Canal Caracol pica en punta, ya que su espacio estelar, ‘Yo Me Llamo’, superó el 16% de porcentaje de audiencia. Del otro lado, RCN se reportó con ‘MasterChef Celebrity’ en la quinta posición. Consulte en Claro Sports cómo quedó el rating de este miércoles 18 de noviembre.

Rating en Colombia del 18 de noviembre de 2026, según CNC:

Yo Me Llamo – Caracol TV – 16.33% Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 11.71% ¿En qué lío me metí? – Caracol TV – 10.61% Noticias Caracol de las 7:00 p.m. – 9.52% MasterChef Celebrity – RCN TV – 8.26% Ciudad Lejana – Caracol TV – 6.58% Ana de Nadie – RCN TV – 6.07% Alas Rotas – Caracol TV – 5.80% Destinos Cruzados – Caracol TV – 5.76% La Rosa de Guadalupe (parte 2) – RCN TV – 5.60%

Programación de fútbol para el 19 de noviembre de 2026

3:00 p.m. | Arsenal vs Lyon | Champions League Femenina.

5:30 p.m. | Unión Magdalena vs Boca Juniors Cali | Torneo BetPlay.

5:30 p.m. | Independiente Valle del Cauca vs Envigado | Torneo BetPlay.

7:30 p.m. | Sao Paulo vs Fluminense | Brasileirao.

7:45 p.m. | Real Cartagena vs Tigres | Torneo BetPlay.

7:45 p.m. | Real Cundinamarca vs Deportes Quindío | Torneo BetPlay.

Rating en Colombia: así se hace la medición

Varias compañías se dedican a hacer el estudio de consumo de productos televisivos. La más fiable es el Centro Nacional de Consultoría (CNC), la cual hace sus propias mediciones y cuenta con cientos de miles de dispositivos analizados en tiempo real, esto para determinar la preferencia de cada televidente. El rating de estipula bajo porcentajes, ligados directamente con la acción de cambiar o no el programa. Si hace lo propio, le da más puntaje al último espacio visto que al anterior.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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