Atlético Nacional y Once Caldas organizan partido benéfico por afectados del terremoto: fecha, hora y boletería

Los dos campeones de Copa Libertadores en el FPC se unen para disputar un juego de exhibición.

Amistoso entre Nacional y Once Caldas | @nacionaloficial

Ya ha pasado una semana del terremoto que golpeó al occidente colombiano. Siguen los reportes de desaparecidos, viviendas colapsadas, fallecidos y lesionados por esta tragedia que ha sido, para muchos, la peor tragedia de los últimos años. En medio de la tristeza y el luto, hay luces de esperanza por la solidaridad del pueblo.

Ciudadanos del común lo han dejado todo para ayudar a las demás personas. Incluso con sus viviendas destrozadas, salen a la calle a repartir mercados, descargar toneladas de ayuda y aportar sus conocimientos profesionales. Los futbolistas y equipos tampoco se han quedado atrás.

Muchos de los clubes del FPC se han puesto la mano en la corazón, mientras hay un ‘parón’ de actividades por cuenta del sismo. Todo indica que este fin de semana retornará la Liga, pero en el medio, se ha anunciado un partido benéfico entre Atlético Nacional y Once Caldas. Esto es lo que usted debe saber al respecto.

Porque es más lo que nos une, está vez jugaremos más que un partido.



Atlético Nacional y Once Caldas se unen para jugar un partido amistoso, donde la recaudación se destinará a los damnificados por el terremoto.



Te esperamos en el Atanasio el próximo miércoles 19 de agosto,… pic.twitter.com/r5P4jOh2IT — Atlético Nacional (@nacionaloficial) August 17, 2026

¿Cuándo y dónde será el amistoso entre Atlético Nacional y Once Caldas?

El duelo entre ‘Verdolagas’ y ‘Albos’, previo a la reanudación de competencias, está pactado para el miércoles 19 de agosto a las 7:00 p.m. en el Estadio Atanasio Girardot. Según el club antioqueño, la jornada tendrá como propósito “contribuir a la atención de las familias por el reciente evento sísmico”.

Importante reseñar que lo recaudado por boletería se destinará al apoyo de las familias y la reconstrucción de sus hogares. Así mismo, durante el partido habrá chance para hacer las donaciones en especia a través del Banco de Alimentos ABACO.

Precios de boletería

Estos son los valores:

Sur, Norte y Gramilla: $15.000 pesos.

$15.000 pesos. Oriental Baja: $23.000 pesos.

$23.000 pesos. Oriental Alta. $25.000 pesos.

$25.000 pesos. Occidental Baja: $40.000 pesos.

$40.000 pesos. Occidental Alta: $45.000 pesos.

$45.000 pesos. Platea: $65.000 pesos.

¿Dónde comprar las entradas para el partido benéfico?

La boletería está a cargo del sitio web tribunaverde.com. Allí, por vía online, usted podrá realizar su compra de entradas para el partido del miércoles.

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