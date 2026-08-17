¡Las Águilas despliegan las alas! Benfica golea al Casa Pia y manda un aviso en Portugal

Benfica venció con un 0-7 al Casa Pia, bajo el marco de la jornada 2 que se disputó en el Estadio Municipal de Rio Maior este lunes 17 de agosto

El Benfica extendió las alas con una contundente victoria de 0-7 este lunes 17 de agosto ante el Casa Pia, en un partido que las Águilas disputaron como visitantes en el Estadio Municipal de Rio Maior. El resultado permitió al equipo de Marco Silva sumar tres puntos en una Liga de Portugal que no da margen para errores a los principales candidatos al título.

Los Rojos ascendieron a la cuarta posición con cuatro unidades, a dos del Porto, vigente campeón y sublíder con seis puntos. Sin embargo, el contundente despliegue ante el Casa Pia alimenta la ilusión de los aficionados del Glorioso, que buscan recuperar el trono después de tres temporadas consecutivas de sequía en el campeonato local.

El Benfica tomó el control del partido de la jornada 2 desde los primeros minutos y encontró la ventaja apenas al minuto 2, cuando Gianluca Prestianni sacó un remate de derecha desde fuera del área que terminó junto al palo izquierdo. El Casa Pia intentó responder y estuvo cerca del empate al 14’, con un disparo de Gabi Pereira que se estrelló en el poste, pero las Águilas mantuvieron la iniciativa y ampliaron la diferencia al 13’. Rafa recibió un pase en profundidad de Vangelis Pavlidis y colocó el balón en la escuadra para el 0-2.

La superioridad del conjunto visitante se hizo evidente antes del descanso, aunque el marcador ya reflejaba su dominio ofensivo, en medio de la presión que tiene Marco Silva de llenar los zapatos que dejó José Mourinho tras su marcha al Real Madrid al final de la temporada pasada. Heorhiy Sudakov y Gianluca Prestianni generaron nuevas ocasiones, mientras el Casa Pia tuvo dificultades para contener los ataques por las bandas. Con el 0-2 al entretiempo, el conjunto de las Águilas tenía el partido bajo control y una ventaja que le permitió afrontar la segunda mitad con mayor libertad.

El golpe definitivo llegó en el arranque del complemento. Pavlidis apareció dos veces en apenas tres minutos para convertir el 0-3 al 46’ y el 0-4 al 48’, con dos definiciones dentro del área. El delantero griego completó su triplete al 53’, tras recibir una asistencia de Leandro Barreiro, y dejó al Benfica con una ventaja que reflejó la enorme diferencia entre ambos equipos durante el encuentro.

La goleada no se detuvo con la salida de Pavlidis. Al 57’, Lawrence Ofori marcó en propia puerta y puso el 0-6, mientras el técnico del Benfica aprovechó la amplia ventaja para mover sus piezas y dio entrada a Jhon Durán, Andreas Schjelderup y Manu Silva. El delantero colombiano tardó apenas dos minutos en responder a la confianza de su entrenador y al 60’ cerró la cuenta con un potente remate de izquierda desde fuera del área, asistido por Alexander Bah.

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El 0-7 confirmó una actuación contundente del Benfica, que resolvió el encuentro con una exhibición de pegada y eficacia. El resultado también marca una reacción inmediata después del empate ante el Académico de Viseu en el debut liguero y ofrece un impulso al proyecto de las Águilas, que buscan recuperar el campeonato tras los títulos consecutivos del Sporting Portugal y el Porto en las últimas temporadas. Para el Casa Pia, en cambio, el inicio de temporada deja una segunda derrota y una preocupante fragilidad defensiva ante uno de los principales aspirantes al título de la Primeira Liga.

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