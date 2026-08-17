Jornada 3 Liga de Portugal 2026, en vivo: fechas, horarios y dónde ver todos los partidos
Arouca, Porto y Marítimo llegan con paso perfecto a la tercera fecha; Claro Sports transmitirá partidos para México y Centroamérica
La Liga de Portugal 2026-27 continúa con la disputa de la jornada 3 después de dos fechas que ya dejaron a tres equipos con paso perfecto: Arouca, Porto y Marítimo suman seis puntos de seis posibles. En el otro extremo aparecen Vitoria Guimarães, Rio Ave y Casa Pia, que todavía no consiguen unidades. La jornada 2 cerró con el 7-0 del Benfica como visitante frente a Casa Pia, resultado que dejó al conjunto local en el último puesto de la clasificación por diferencia de goles.
La Primeira Liga disputa su edición número 93 con 18 clubes y una temporada que comenzó el 7 de agosto de 2026 y finalizará el 16 de mayo de 2027. Arouca encabeza actualmente la clasificación gracias a su diferencia de +5, seguido por Porto con +4 y Marítimo con +2, mientras Benfica, Nacional, Sporting Lisboa y Santa Clara completan el grupo de equipos que permanecen invictos después de las primeras jornadas.
Calendario jornada 3 y quién transmite en vivo los partidos de la Liga de Portugal 2026
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La actividad comenzará el sábado 22 de agosto con Marítimo vs Académico de Viseu FC a las 08:30 horas, Estoril vs Rio Ave a las 11:00 y Sporting Lisboa vs Alverca a las 13:30. Para el domingo 23 de agosto están programados Vitoria Guimarães vs Nacional a las 08:30, Santa Clara vs Famalicao a las 11:00 y Porto vs Arouca a las 13:30, todos los horarios correspondientes al tiempo del centro de México.
La fecha continuará el lunes 24 de agosto con Gil Vicente vs Casa Pia a las 13:15 horas, mientras Moreirense vs Benfica quedó programado para el miércoles 9 de septiembre a las 13:15 y Estrela Amadora vs Braga para el jueves 10 de septiembre a la misma hora.
Claro Sports transmitirá durante esta jornada Sporting Lisboa vs Alverca el sábado y Porto vs Arouca el domingo para México, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Sábado 22 de agosto
- Marítimo vs Académico de Viseu FC | 08:30 horas
- Estoril vs Rio Ave | 11:00 horas
- Sporting Lisboa vs Alverca | 13:30 horas
Domingo 23 de agosto
- Vitoria Guimarães vs Nacional | 08:30 horas
- Santa Clara vs Famalicao | 11:00 horas
- Porto vs Arouca | 13:30 horas
Lunes 24 de agosto
- Gil Vicente vs Casa Pia | 13:15 horas
Miércoles 9 de septiembre
- Moreirense vs Benfica | 13:15 horas
Jueves 10 de septiembre
- Estrela Amadora vs Braga | 13:15 horas
Pronósticos y quiénes son los favoritos de la jornada 3 en Portugal
De acuerdo con el rendimiento mostrado en el arranque del torneo y con los favoritos señalados por las casas de apuestas, los marcadores probables son: Marítimo 2-1 Académico de Viseu FC; Estoril 1-0 Rio Ave; Sporting Lisboa 3-0 Alverca; Vitoria Guimarães 2-1 Nacional; Santa Clara 1-0 Famalicao; Porto 3-1 Arouca; Gil Vicente 2-0 Casa Pia; Moreirense 0-2 Benfica; y Estrela Amadora 1-2 Braga. Sporting, Porto y Benfica aparecen con una diferencia mayor sobre sus respectivos rivales, mientras Santa Clara vs Famalicao se presenta como uno de los cruces más cerrados.
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Tabla de posiciones Liga de Portugal 2026, al momento
Arouca es líder con 6 puntos y diferencia de +5, seguido de Porto con 6 (+4) y Marítimo con 6 (+2). Benfica aparece cuarto con 4 (+7), Nacional quinto con 4 (+2), Sporting Lisboa sexto con 4 (+1) y Santa Clara séptimo con 4 (+1). Gil Vicente suma 3 (+1), Estrela Amadora tiene 2 (0) y Braga completa los primeros 10 lugares con un punto y diferencia de cero.
Del puesto 11 al 18 aparecen Famalicao con 1 punto (-1), Académico de Viseu FC con 1 (-1), Alverca con 1 (-2), Estoril con 1 (-2) y Moreirense con 1 (-4). Vitoria Guimarães ocupa la posición 16 sin puntos y diferencia de -2, Rio Ave es 17 con cero unidades (-3) y Casa Pia aparece al fondo con cero puntos y una diferencia de -8.
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|Dif.
|1
|Arouca
|6
|+5
|2
|Porto
|6
|+4
|3
|Marítimo
|6
|+2
|4
|Benfica
|4
|+7
|5
|Nacional
|4
|+2
|6
|Sporting Lisboa
|4
|+1
|7
|Santa Clara
|4
|+1
|8
|Gil Vicente
|3
|+1
|9
|Estrela Amadora
|2
|0
|10
|Braga
|1
|0
|11
|Famalicao
|1
|-1
|12
|Académico de Viseu FC
|1
|-1
|13
|Alverca
|1
|-2
|14
|Estoril
|1
|-2
|15
|Moreirense
|1
|-4
|16
|Vitoria Guimarães
|0
|-2
|17
|Rio Ave
|0
|-3
|18
|Casa Pia
|0
|-8
Resultados de la jornada 2
La segunda fecha dejó los triunfos de Sporting Lisboa 3-2 sobre Vitoria Guimarães, Santa Clara 1-0 ante Académico de Viseu FC, Porto 2-0 frente a Rio Ave, Nacional 2-0 contra Estoril, Arouca 4-0 sobre Moreirense, Marítimo 2-1 ante Famalicao y Benfica 7-0 sobre Casa Pia. Alverca y Estrela Amadora empataron 2-2, mientras el Braga vs Gil Vicente fue pospuesto. Estos resultados preparan una jornada 3 en la que Porto vs Arouca enfrentará directamente a dos de los tres equipos que todavía mantienen registro perfecto.
- Sporting Lisboa 3-2 Vitoria Guimarães
- Alverca 2-2 Estrela Amadora
- Académico de Viseu FC 0-1 Santa Clara
- Rio Ave 0-2 Porto
- Nacional 2-0 Estoril
- Arouca 4-0 Moreirense
- Braga vs Gil Vicente (pospuesto)
- Famalicao 1-2 Marítimo
- Casa Pia 0-7 Benfica