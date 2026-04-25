James Rodríguez cumple en su primera titularidad en la MLS con Minnesota United

El mediocampista colombiano fue una de las figuras del cuadro local, en el duelo ante Los Ángeles F.C por la jornada 10.

James Rodríguez con el Minnesota United | REUTERS

Como se había contemplado en la previa, era un partido perfecto para que James Rodríguez sumara su primera titularidad con el Minnesota y así lo hizo. Cameron Knowles puso desde el inicio al colombiano, en el enfrentamiento ante Los Ángeles F.C, por la jornada 10 de la Major League Soccer 2026. El ’10’ dejó grandes sensaciones tanto en lo deportivo como en lo físico.

La primera incursión en el partido de James Rodríguez fue a través de un cobro de tiro libre desde el costado izquierdo. El cucuteño, amo y señor de las pelotas quietas puso la esférica en el punto penal, sin embargo ninguno de sus compañeros la pudo controlar para definir. El colombiano buscaba a como dé lugar el empate.

El dueño de la pelota quieta

Al 27′ nuevamente la magia de James iba a aparecer. Sin ser rimbombante poco a poco era la figura del Minnesota United. El colombiano ejecutó un cobro de tiro de esquina, se la puso al segundo palo a su compatriota Jefferson Díaz, el zaguero remató pero a Hugo Lloris lo salvaba un compañero que estaba en la línea y se perdía el empate.

Tan solo 1 minuto después el colombiano recibía una fuerte entrada al borde del área, nuevamente ‘como con la mano’ puso la pelota cerca al punto penal, pero el arquero francés de Los Ángeles era más vivo, inclusive sacó rápidamente para emprender un contragolpe. Jugaba bien en ese momento James Rodríguez.

En el 46′ James Rodríguez decía presente nuevamente en el compromiso. El cucuteño recibía una pelota cerca al borde del área, el ’10’ de la Selección Colombia metía un remate de larga distancia que por poco se le cuela a Hugo Lloris, gran pegada del sudamericano pero el francés era más hábil y enviaba la pelota al tiro de esquina, que también iba a ser ejecutado por el volante ‘cafetero’.

Pesadilla para Los Ángeles

Sin lugar a dudas James Rodríguez era el mejor jugador del Minnesota, el que más buscaba el empate en casa. El cucuteño le hizo un túnel a un rival, propio a su estilo dejó mano a mano a Yeboah, no obstante el artillero africano se perdió la oportunidad del empate, ya que no pudo controlar bien la pelota para desenfundar el respectivo remate.

Después de 62 minutos en cancha Cameron Knowles decidió que el partido para James ya estaba terminado. Después de dejar varias impresiones de buena calidad ante su público, el cucuteño debía descansar, después de lo que fue su cuadro de deshidratación, Rodríguez fue el más insistente en el compromiso para la búsqueda del empate. Todo el Allianz Field se puso de pie para aplaudir al mediocampista y se lograron ver un par de camisetas de la ‘Tricolor’.

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