NBA Playoffs 2026: ¿Quién ganó hoy 25 de abril en la primera ronda y cómo van las series?

Cuatro partidos en el Día 7 de la primera ronda: Orlando vs Detroit, Phoenix vs Oklahoma City, New York vs Atlanta y Denver vs Minnesota

Resultados Playoffs NBA 2026 hoy 25 abril|Fernando Medina/NBAE/Getty Images via AFP

El sábado 25 de abril se disputa el séptimo día de la primera ronda de los Playoffs de la NBA. Cuatro partidos en cartelera, incluyendo la primera serie que llega al Juego 4.

Orlando y Detroit inician las actividades del día. Suns busca romper el cero ante el Thunder sin Jalen Williams, Knicks busca empatar la serie en Atlanta y Denver también quiere evitar el hoyo 1-3 ante Minnesota.

¿Quién ganó el Juego 3 entre Orlando Magic y Detroit Pistons?

La jornada inició temprano en la Florida, en la llave entre el Orlando y Detroit, y el Magic ganó 113-105, tomando ventaja de 2-1 y están a dos victorias de ser el séptimo octavo que elimina a un primero en los Playoffs de la NBA.

Los sembrados #8 que eliminaron a un #1 en los Playoffs NBA 2026

1994: Denver Nuggets 3-2 a Seattle SuperSonics

1999: New York Knicks 3-2 a Miami Heat

2007: Golden State Warriors 4-2 a Dallas Mavericks

2011: Memphis Grizzlies 4-2 a San Antonio Spurs

2012: Philadelphia 76ers 4-2 a Chicago Bulls

2023: Miami Heat 4-1 a Milwaukee Bucks

El miércoles 22, los Pistons evitaron convertirse en el tercer sembrado número 1 en caer en un hoyo 0-2 (Phoenix en 1993 ante Lakers, Boston en 2017 ante Chicago: ambos remontaron). Una racha de 30-3 en el tercer periodo del Juego 2 les permitió igualar la serie previo al juego del sábado. Les duró poco el gusto, porque Orlando ha vuelto a tomar la ventaja en la llave entre el octavo y el primero de la Conferencia del Este.

Se abrió la llave de los triples para Orlando en su cancha, con un 7 de 17 en la primera mitad (41.2%) y 15 de 33 total (45.5%), pero se complicaron la vida en el cierre.

Orlando tomó ventaja 16-8 temprano y fueron por delante prácticamente todo el partido. Llegaron a tener ventaja de 96-79 con menos de 9 minutos en el reloj, pero Detroit le dio la vuelta con un 26-8. El salvador terminó siendo un tirador no esperado: Franz Wagner. El alemán, lesionado buena parte del año y con dudas de su tiro desde hace par de campañas, anotó de media distancia para recuperar la ventaja luego de que Cade Cunningham les dio la ventaja desde la línea. En la siguiente posesión, encestó un triple para abrir a 109-105, su primero del partido y apenas segundo de la serie. La daga, con un rebote fortuito, fue otro triple, de Paolo Banchero, en que la pelota pegó en el aro, pero se elevó y terminó dentro.

Toda la quinteta titular de Orlando anotó en doble dígito. Banchero se quedó a una asistencia del triple doble (25-12-9). Desmond Bane le empató con 25 puntos, Wagner terminó con 17, Carter Jr. agregó 14 y Suggs 15. Por Detroit, Cade Cunningham anotó 27, Ausar Thompson 17 y Tobias Harris 23. Jalen Duren sigue con una serie muy complicada y se fue expulsado por faltas, con 8 puntos y 9 rebotes.

El Juego 4 será el lunes en Orlando. Detroit se juega buena parte de sus opciones, ya que 298 equipos han tomado ventaja de 1-3 en los Playoffs NBA y solo 13 remontaron (4.4%).

¿Cuántos partidos de la serie se deben ganar para avanzar? Reglas de los NBA Playoffs

Desde la temporada 2003, todas las series de postemporada de la NBA son a ganar cuatro de siete partidos. El formato es 2-2-1-1-1, con ventaja de localía para el equipo con mejor marca de la llave, que recibe el Juego 1, 2, 5 y 7.

¿Cuándo se juegan los próximos partidos de los NBA Playoffs 2026?

Este sábado 25 de abril, hay cuatro partidos de la primera ronda de los Playoffs. Ninguno es de eliminación:

Detroit Pistons en Orlando Magic | 11:00 horas CDMX | Juego 3

| 11:00 horas CDMX | Juego 3 Oklahoma City Thunder en Phoenix Suns | 13:30 horas CDMX | Juego 3

| 13:30 horas CDMX | Juego 3 New York Knicks en Atlanta Hawks | 16:00 horas CDMX | Juego 3

| 16:00 horas CDMX | Juego 3 Denver Nuggets en Minnesota Timberwolves | 18:30 horas CDMX | Juego 3

Para el domingo 26 de abril, también hay cuádruple cartelera y ya podemos ver un equipo eliminado, Houston, si cae ante Lakers en el Juego 4:

Cleveland Cavaliers en Toronto Raptors | 11:00 horas CDMX | Juego 4 | ESPN

| 11:00 horas CDMX | Juego 4 | ESPN San Antonio Spurs en Portland Trail Blazers | 13:30 horas CDMX | Juego 3 | Prime Video

| 13:30 horas CDMX | Juego 3 | Prime Video Boston Celtics en Philadelphia 76ers | 17:00 horas CDMX | Juego 4 | Prime Video

| 17:00 horas CDMX | Juego 4 | Prime Video Los Angeles Lakers en Houston Rockets | 19:30 horas CDMX | Juego 4 | Prime Video

¿Quién transmite en vivo los Playoffs de la NBA y dónde ver por TV y online?

En México, los partidos de los Playoffs de la NBA se pueden seguir en ESPN y Amazon Prime, además del NBA League Pass. Para este fin de semana, esta es la distribución de canales:

Detroit Pistons en Orlando Magic | ESPN

| ESPN Oklahoma City Thunder en Phoenix Suns | ESPN

| ESPN New York Knicks en Atlanta Hawks | ESPN

| ESPN Denver Nuggets en Minnesota Timberwolves | ESPN

| ESPN Cleveland Cavaliers en Toronto Raptors ESPN

ESPN San Antonio Spurs en Portland Trail Blazers Prime Video

Prime Video Boston Celtics en Philadelphia 76ers Prime Video

Prime Video Los Angeles Lakers en Houston Rockets | Prime Video

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