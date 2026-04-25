Deportivo Cali vs América, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

El ‘Verdiblanco’ se ve necesitado de un triunfo ante su clásico rival en Palmaseca.

Deportivo Cali vs América de Cali, en vivo | Claro Sports

Sábado de Clásico en el Valle del Cauca. A pesar de la tensa situación en la capital, hay garantías en materia de seguridad para que se dispute un duelo clave. El Deportivo Cali, en Palmaseca, necesita vencer a su clásico rival si quiere seguir vivo en la lucha por clasificar a la siguiente instancia. Del otro lado, América, ya clasificado, busca amargarle el rato al onceno rojo.

Horario del partido Deportivo Cali vs América de Cali hoy 25 de abril

Este duelo, válido por la penúltima fecha, tendrá su pitazo inicial a las 6:10 de la tarde (hora COL) en el Estadio Palmaseca con el arbitraje de Luis Delgado.

Alineaciones del Deportivo Cali vs América de Cali para la fecha 18, al momento

Así forma Deportivo Cali: Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Keimer Sandoval, Julián Quiñones, Felipe Aguilar, Andrés Correa; Ronaldo Pájaro, Matías Orozco; EManuel Reynoso, Steven Rodríguez y Juan Dinenno.. DT: Rafael Dudamel.

Así forma América de Cali: Jean Fernandes; Luis Mina, Cristian Tovar, Marlon Torres, Omar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar; TOmás Ángel, Yeison Guzmán, Jan Lucumí y Adrián Ramos. DT: David González.

¿Quién transmite en vivo el Pereira vs Atlético Nacional y dónde mirar en TV y streaming?

Este compromiso se llevará a cabo por la señal de Win+ Fútbol, así como Win Play en su plataforma streaming.

Te puede interesar: