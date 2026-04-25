Pachuca vs Pumas: el partido de la última jornada del Clausura 2026 con sabor a Liguilla

La jornada 17 tendrá un partido con tintes de Liguilla: los Tuzos frente a los Universitarios, un encuentro que decidirá al sublíder del torneo

El torneo regular del Clausura 2026 de la Liga MX llega a su fin esta semana con una jornada 17 que ya comienza a tener tintes de Liguilla, ya que varios equipos se juegan la vida mientras otros buscan mejorar su posición en la tabla. Bajo este sentido, el Club Pachuca recibirá a los Pumas en el Estadio Hidalgo este sábado 25 de abril, en un partido que será determinante para definir los primeros puestos de la clasificación.

Las reglas del fútbol mexicano son claras de cara a la fase final: en la Liguilla, el principal criterio de desempate tras las series de ida y vuelta es la posición en la tabla general. Una situación que obliga a los equipos a pelear cada punto en esta última jornada, ya que además el mejor ubicado tiene la ventaja de cerrar como local el segundo partido de la serie. Frente a este panorama, tanto Tuzos como Universitarios están prácticamente obligados a salir en busca del triunfo, conscientes de lo que está en juego.

En cuanto a la tabla, el panorama es apretado: Pumas suma 33 puntos, a solo dos de las Chivas del Guadalajara, mientras que el Pachuca se mantiene con 31 unidades. Ambos necesitan la victoria no solo para aspirar a una mejor posición, sino también para llegar con impulso anímico a la Liguilla, especialmente después de un inicio de torneo marcado por dudas tanto en lo futbolístico como en sus respectivos banquillos.

La última vez que los auriazules terminaron como líderes fue en el Apertura 2015, cuando sumaron 35 puntos tras 11 victorias, dos empates y cuatro derrotas; sin embargo, en este Clausura 2026 ni siquiera un triunfo les asegura el primer lugar. Para quedarse en la cima, el conjunto del Pedregal necesita que el Guadalajara pierda o, al menos, que empate ante Club Tijuana en el Estadio Akron, y después esperar que la diferencia de goles les favorezca. En caso de empatar, Pumas se quedaría como sublíder, mientras que una derrota podría hacerlos caer hasta el tercer o incluso cuarto lugar de la tabla.

El panorama de Pachuca es relativamente más sencillo: una victoria les aseguraría el subliderato, mientras que un empate o incluso una derrota podrían relegarlos al tercer o cuarto puesto. Sin embargo, en estos últimos casos su posición final no depende únicamente de su resultado, ya que estará condicionada a lo que haga Cruz Azul en su compromiso frente a Necaxa, cuyo desempeño podría modificar el orden en la tabla.

Últimos resultados entre Pumas y Pachuca

En la última década, el balance entre Pumas y Pachuca muestra una ligera ventaja para los Tuzos, con nueve victorias por seis de los auriazules y 10 empates en 25 partidos, además de una diferencia favorable en goles para los hidalguenses; es decir, aunque la serie es cerrada, Pachuca ha sido más consistente y efectivo, especialmente en los torneos recientes donde ha sumado más triunfos. Ya en instancias de eliminación directa, los cruces han sido puntuales pero relevantes: en los cuartos de final del Apertura 2020, el combinado universitario se impuso en la serie tras ganar 0-1 la ida y empatar 0-0 en la vuelta para avanzar, mientras que en el Play In del Apertura 2025 el conjunto tuzo respondió con una victoria clara por 3-1.

Play In 1 | Pachuca 3-1 UNAM | 20/11/25 | Apertura 2025

Jornada 2 | UNAM 2-3 Pachuca | 20/07/25 | Apertura 2025

Jornada 7 | Pachuca 2-1 UNAM | 16/02/25 | Clausura 2025

Jornada 4 | UNAM 2-0 Pachuca | 21/07/24 | Apertura 2024

Play In 1 | Pachuca 0-0 UNAM | 02/05/24 | Clausura 2024

Jornada 3 | UNAM 3-1 Pachuca | 28/01/24 | Clausura 2024

Jornada 3 | Pachuca 1-1 UNAM | 16/07/23 | Apertura 2023

Jornada 12 | UNAM 0-2 Pachuca | 19/03/23 | Clausura 2023

Jornada 4 | Pachuca 0-0 UNAM | 24/07/22 | Apertura 2022

Jornada 17 | UNAM 2-0 Pachuca | 01/05/22 | Clausura 2022

Jornada 16 | Pachuca 1-1 UNAM | 30/10/21 | Apertura 2021

Jornada 13 | UNAM 2-2 Pachuca | 04/04/21 | Clausura 2021

Cuartos de final (Vuelta) | UNAM 0-0 Pachuca | 29/11/20 | Apertura 2020

Cuartos de final (Ida) | Pachuca 0-1 UNAM | 26/11/20 | Apertura 2020

Jornada 15 | Pachuca 1-1 UNAM | 26/10/20 | Apertura 2020

Jornada 1 | UNAM 2-1 Pachuca | 12/01/20 | Clausura 2020

Jornada 19 | Pachuca 2-0 UNAM | 23/11/19 | Apertura 2019

Jornada 4 | Pachuca 1-0 UNAM | 26/01/19 | Clausura 2019

Jornada 4 | UNAM 0-0 Pachuca | 12/08/18 | Apertura 2018

Jornada 1 | Pachuca 2-3 UNAM | 06/01/18 | Clausura 2018

Jornada 1 | UNAM 1-0 Pachuca | 23/07/17 | Apertura 2017

Jornada 5 | UNAM 1-1 Pachuca | 05/02/17 | Clausura 2017

Jornada 5 | Pachuca 3-0 UNAM | 13/08/16 | Apertura 2016

Jornada 5 | UNAM 1-1 Pachuca | 07/02/16 | Clausura 2016

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