Gordon Banks: el hombre que hizo la atajada del siglo

Aunque formó parte de la convocatoria para el Mundial de Chile 1962, no llegó a disputar ningún encuentro. Su gran debut mundialista tuvo que esperar hasta 1966

Por: Miguel Sánchez

Si hubo un hombre capaz de desafiar las leyes de la física con reflejos sobrehumanos y atajadas espectaculares, fue Gordon Banks. El guardameta inglés no solo cautivó a toda una nación, sino que se convirtió en la pesadilla de los mejores delanteros del mundo.

Aunque formó parte de la convocatoria para el Mundial de Chile 1962, no llegó a disputar ningún encuentro. Su gran debut mundialista tuvo que esperar hasta 1966, en su natal Inglaterra. La Selección de los Tres Leones cargaba con la responsabilidad de conquistar su primer título mundial frente a su gente, y Banks fue el guardián absoluto de ese sueño.

Banks fue titular en los seis partidos del torneo y solo recibió tres goles. Durante la fase de grupos mantuvo su portería invicta ante Uruguay, México y Francia; de hecho, no fue hasta las semifinales contra Portugal que el gran Eusebio logró batirlo por primera vez. En la final, Inglaterra se impuso a Alemania Occidental, con Banks como pieza fundamental para bordar la primera y única estrella en el escudo británico.

Su leyenda creció aún más en el Mundial de México 1970, donde protagonizó uno de los momentos más icónicos en la historia del deporte. Durante la fase de grupos en el Estadio Jalisco, Jairzinho desbordó por la banda derecha y envió un centro preciso para que Pelé conectara un cabezazo fulminante hacia la base del poste. Contra todo pronóstico, Banks reaccionó con unos reflejos imposibles para evitar el gol. Aquella intervención fue bautizada como “La Atajada del Siglo“, una postal eterna que sigue maravillando a las nuevas generaciones.

Su gran debut mundialista tuvo que esperar hasta 1966, en su natal Inglaterra.

Lamentablemente, Inglaterra fue eliminada en cuartos de final ante Alemania Occidental por 3-2. Banks no pudo defender el arco en aquel partido debido a problemas estomacales, una ausencia que muchos consideran clave en el resultado.

Durante su etapa como profesional, Banks fue elegido seis veces arquero del año por la FIFA e incluso en las votaciones al Balón de Oro de 1970, ocupó el octavo lugar.

Gordon Banks falleció en 2019 a los 81 años. Su legado perdura intacto y sigue siendo reconocido como uno de los mejores porteros que jamás haya pisado una cancha de fútbol.

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