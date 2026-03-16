Pablo Repetto, sin excusas: Santa Fe descansó y tampoco ganó

La queja del uruguayo anteriormente eran los días que tenían sus rivales para enfrentarlo, pero ante Alianza tampoco pudo sumar de a 3.

Pablo Repetto sigue esperando más refuerzos en Santa Fe | Vizzor

Independiente Santa Fe no pudo sumar de a 3. A pesar de la para de varios días de inactividad profesional, el ‘Primer Campeón’ recibió el pasado sábado 14 de marzo a Alianza, por la jornada 11 de la Liga BetPlay. Si bien el equipo empezó ganando con anotación de Omar Frasica, en el segundo tiempo flageló y el cuadro ‘Vallenato’ aprovechó para llevarse 1 puto de El Campín.

Precisamente sobre ese parón, fueron 16 días desde la derrota polémica con Atlético Nacional hasta el duelo ante Alianza, tiempo suficiente para replantear temas futbolísticos y anímicos con un equipo que tenía la necesidad de los 3 puntos en casa y ante su gente, sin embargo no se vieron cosas diferentes en el equipo, más allá de la incursión en la titular de Maximiliano Lovera, el argentino debutó como titular.

Sobre esta situación, el técnico Pablo Repetto siempre manifestó un inconformismo: “Nuestros rivales siempre tienen 1 ó 2 días de descanso más para enfrentarnos”, algo que claramente en esta oportunidad benefició a Santa Fe, pero que no pudo aprovechar porque al término del juego en El Campín se repartieron honores con Alianza.

Una vez finalizado el encuentro en la capital de la República hubo autocrítica por parte del cuerpo técnico y Christian Mafla aseguró que por parte de la plantilla hay convicción de lograr la clasificación a los playoffs en los 9 juegos, 27 puntos que quedan en juego; a pesar que en abril se viene la doble competición con la Copa Libertadores.

Además, las inconformidades por parte de la fanaticada ‘Cardenal’ se hicieron presentes en el ‘Coloso de la 57’. Los más de 17.000 aficionados que acudieron a este juego por la jornada 11 de la Liga BetPlay 2026-I, salieron disgustados por lo visto en el terreno de juego por parte de sus jugadores y mucho más por dejar escapar puntos contra el último equipo de la tabla de posiciones.

Semanas atrás el presidente Eduardo Méndez puso en tela de juicio la continuidad de Pablo Repetto en Independiente Santa Fe: “No, pero los recientes resultados que lo han afectado lo ponen en duda”, dijo el presidente del club capitalino en dialogo con Zona Libre de Humo. Sin embargo y a pesar de la petición sobre el uruguayo de la hinchada, no se ve que esta sea una posibilidad latente, mucho más con el inicio de la Libertadores cerca.

Después del parón y días de descanso, Santa Fe vuelve a tener un calendario ajetreado. El ‘León’ visita este miércoles 18 de marzo al Deportivo Cali en Palmaseca, después tiene que recibir a Independiente Medellín en el Campín, este lunes festivo 23. No obstante este jueves 19 conocerá su suerte en la ‘Gloria de Eterna’, ya que se celebrará el sorteo de la fase de grupos, a las 06:00 de la tarde, hora colombiana.

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