Esteban Andrada regresará a Monterrey tras sanción histórica en España

Esteban Andrada es suspendido 13 partidos en España y su regreso a Rayados abre un nuevo problema en Monterrey

Problema en Monterrey: Andrada regresa tras castigo de 13 juegos. Imago 7

El arquero argentino Esteban Andrada recibió una sanción de 13 partidos de suspensión tras agredir a un rival en la Segunda División de España, lo que tendrá un efecto colateral que lo llevará de regreso a Monterrey, equipo con el que tiene contrato vigente hasta 2027.

Andrada llegó al Real Zaragoza previo al cierre de registros en el verano de 2025. Sin embargo, tras casi un año en el club, no harán válida la opción de compra e incluso analizan rescindir el préstamo, de acuerdo con diversas versiones periodísticas, ya que no podrá jugar lo que resta del torneo y se perderá una parte importante de la próxima temporada.

La sanción, producto de un puñetazo a un rival en el partido entre Zaragoza y Huesca, provocará que el guardameta regrese a México para reportar con Rayados de Monterrey. Esta situación representa un problema para el club regiomontano, que ya cuenta con el uruguayo Santiago Mele en su plantilla.

Rayados atraviesa un proceso de reestructuración deportiva tras fracasar en el Clausura 2026 y se encuentra a la espera de definir a su nuevo presidente deportivo. Esta figura deberá evaluar la situación de Andrada, quien salió del equipo debido a una baja de rendimiento y errores que le costaron caro al club en el Clausura 2025.

Con este nuevo escenario, Monterrey enfrenta otro desafío en el área deportiva: encontrar una solución para el futuro del arquero argentino, ya sea mediante una transferencia en México o en el extranjero, ya que su regreso al equipo luce complicado.

Por ahora, no hay un directivo que tome la decisión final sobre el caso, ya que José Antonio ‘Tato’ Noriega fue destituido como presidente deportivo y únicamente Walter Ervitti ha sido designado como director deportivo del primer equipo.

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