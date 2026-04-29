América revive el fantasma del 2002: ¿otra vez campeón desde el octavo lugar?

La referencia inevitable es el torneo Verano 2002, cuando las Águilas también ingresaron a la fase final como octavo lugar.

América apela al recuerdo de hace más de dos décadas | Imago7

El Club América afronta una nueva Liguilla con un contexto que ha despertado recuerdos entre la afición azulcrema. El equipo clasificó en el octavo puesto de la tabla, una posición que en el pasado ya le permitió escribir una de sus historias más recordadas dentro del fútbol mexicano.

La referencia inevitable es el torneo Verano 2002, cuando las Águilas también ingresaron a la fase final como octavo lugar. En aquel semestre, el equipo sorprendió a propios y extraños al levantar el título, dejando claro que la posición en la tabla no siempre define el desenlace.

En ese torneo, América comenzó su camino enfrentando a La Piedad, que llegaba como líder general. Contra los pronósticos, logró eliminarlo y avanzar a la siguiente ronda, marcando el inicio de una campaña que fue ganando fuerza con el paso de los partidos.

Ya en semifinales, el rival fue Pumas, otro de los equipos protagonistas del campeonato. El conjunto azulcrema logró imponerse en la serie y asegurar su lugar en la final, consolidando una trayectoria que se había construido desde la sorpresa.

El cierre de aquel torneo fue ante Necaxa, en una final que terminó por confirmar la capacidad del América para competir en escenarios adversos. Con ese triunfo, el club sumó un título que aún se mantiene en la memoria de su afición.

Más allá del recorrido deportivo, hay otro elemento que llama la atención en la comparación con el presente. El Verano 2002 se disputó en un año mundialista, situación que provocó ausencias importantes en los planteles debido a convocatorias internacionales.

En la actualidad, el panorama presenta una coincidencia similar. Con el Mundial de 2026 en el horizonte, varios jugadores han sido considerados por sus selecciones, lo que impacta en la disponibilidad de futbolistas durante momentos clave del torneo.

Este escenario genera expectativas, aunque dentro del entorno del club se mantiene la cautela. El antecedente existe, pero no representa una garantía de repetir el resultado. Cada torneo presenta condiciones distintas y rivales con características propias.

Aun así, la historia reciente del América demuestra que sabe competir en la Liguilla sin importar la posición de entrada. Con ese recuerdo como referencia, el equipo buscará construir un nuevo capítulo que lo acerque nuevamente al campeonato.

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