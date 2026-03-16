Achuapa, en caída libre: sin entrenador y con una dramática situación

El conjunto cebollero cortó el proceso de Rafael Loredo luego de otra derrota en el Clausura 2026.

Preocupación por la actualidad del Achuapa | @DeportivoAchuapa

Deportivo Achuapa atraviesa uno de los momentos más complejos de su temporada. La derrota por 2-1 frente a Deportivo Marquense en el estadio Winston Pineda Gudiel terminó por detonar una decisión que ya se venía cocinando en la interna del club: la salida del entrenador mexicano Rafael Loredo, quien no seguirá al frente del equipo en lo que resta del Torneo Clausura 2026.

La noticia fue confirmada por Francisco Zepeda, presidente de la institución oriental, quien explicó que la junta directiva resolvió dar por terminado el ciclo del técnico debido a la mala racha que arrastra el equipo. La caída ante los leones fue el último golpe para un cuadro cebollero que comenzó el torneo con ilusión, pero que se fue desinflando hasta quedar en una zona de alto riesgo.

Rafael Loredo deja Achuapa en medio de una fuerte crisis

Loredo cierra su paso por Achuapa con un saldo de cuatro victorias, tres empates y seis derrotas, números que dejaron al club en la novena posición de la tabla del Clausura 2026 con 15 puntos. Aunque el arranque había sido prometedor, con cuatro triunfos en las primeras siete jornadas, el equipo perdió fuerza con el correr de las fechas y no volvió a ganar desde el 17 de febrero.

Ese bajón no solo golpeó el presente del equipo en el campeonato actual, sino que también tuvo consecuencias directas en la tabla acumulada. Lo que en un principio parecía un torneo irregular terminó convirtiéndose en una amenaza concreta para la permanencia del club en la Liga Nacional. Achuapa no logró sostener el impulso inicial y fue cayendo en rendimiento, resultados y confianza. La dirigencia entendió que el margen se había terminado y optó por un cambio inmediato en el banquillo, con la intención de reaccionar antes de que la situación sea todavía más delicada.

Presentado por @claroguatemala



📈⚽ Tabla acumulada de la Jornada 2 actualizada de la Segunda Vuelta.



El Clausura 2026 avanza y cada partido suma en la lucha por la permanencia y los objetivos del torneo. pic.twitter.com/iW9t2iP8de — Liga Bantrab (@LigaBantrab) March 16, 2026

La tabla acumulada, el verdadero drama de los cebolleros

Más allá de su noveno lugar en el Clausura, el problema principal de Achuapa pasa por la tabla acumulada. Allí suma 40 puntos en 35 partidos y quedó peligrosamente cerca de los equipos que también luchan por no perder la categoría. La diferencia es mínima y en esta etapa cada jornada pesa muchísimo. Mictlán aparece con 39 unidades, mientras que Guastatoya y Marquense tienen 38, por lo que cualquier tropiezo puede modificar por completo el panorama. Para los cebolleros, el margen de error se redujo al mínimo y la preocupación en el entorno crece partido tras partido.

Ese contexto transforma cada encuentro en una verdadera final. No se trata únicamente de enderezar el rumbo en el Clausura 2026, sino de evitar que el equipo siga hundiéndose en la clasificación acumulada, donde el cierre del campeonato será determinante para definir el futuro del club. Lo que hace algunas semanas era una mala racha ahora ya es una crisis abierta. Achuapa se quedó sin entrenador, perdió terreno en el campeonato y quedó comprometido en la lucha por la permanencia. El escenario es preocupante y obliga al club oriental a reaccionar de inmediato.

Tras la salida de Loredo, la dirigencia trabaja para anunciar a su reemplazo lo antes posible. La intención del club es definir al nuevo cuerpo técnico a más tardar el miércoles, pensando en los próximos compromisos del equipo, especialmente en un momento donde la urgencia manda. Uno de los nombres que comenzó a sonar con fuerza es el de Álvaro García, quien ya tuvo un paso reciente por el banquillo cebollero durante la recta final del torneo pasado. Por ahora no hay confirmación oficial, pero sí una necesidad clara: encontrar rápidamente a un entrenador que logre estabilizar al grupo y devolverle competitividad.

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