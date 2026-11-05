Rating Colombia del 4 de noviembre de 2026, según CNC: noviembre tiene nombre

El inicio del mes sigue mostrando un dominio casi absoluto por parte de uno de los canales y marcando diferencias amplias.

Capítulo de ‘Yo me llamo’. – @CaracolTV.

Iniciando un nuevo mes, las mediciones del rating de la televisión colombiana siguen mostrando enormes diferencias a favor de uno de los canales. El más reciente estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC) mostró que el reality-concurso ‘Yo me llamo’ sigue consolidado en un liderato que avanza lejos de otras producciones que pretender competirle.

Rating en Colombia del 4 de noviembre de 2026, según CNC

Yo me llamo – Caracol TV | 16,12 % Noticias Caracol PRM – Caracol TV | 12,07 % María, la caprichosa – Caracol TV | 10,01 % Noticias Caracol MD – Caracol TV | 9,33 % Masterchef Celebrity – RCN | 8,62 % Ciudad lejana – Caracol TV | 6,64 % Ana de nadie – RCN | 5,97 % La rosa de Guadalupe, parte 2 – RCN | 5,89 % Alas rotas – Caracol TV | 5,78 % Destinos cruzados – Caracol TV | 5,72 %

Programación de fútbol para este jueves, 5 de noviembre de 2026

12:45 a.m. | Milan vs Ferencvaros | UEFA Europa League.

1:00 p.m. | Aldosivi vs River Plate | Liga Argentina.

3:00 p.m. | Juventus vs AZ Alkmaar | UEFA Europa League.

3:00 p.m. | Benfica vs Lech Poznan | UEFA Europa League.

¿Cómo se mide el rating de la televisión en Colombia?

Hay que decir que existen varias compañías dedicadas a los estudios de consumo de productos televisivos y realizan sus propias mediciones, pero ninguna es tan fiable como la del Centro Nacional de Consultoría (CNC).

Esta cuenta con cientos de miles de dispositivos que son analizados en tiempo real paran determinar la preferencia de los televidentes. La dinámica opera definir el porcentaje de puntuación va de la mano con la acción de cambiar de programa, lo cual le da más valor al producto que sintonizó que al que estaba viendo anteriormente.

Rating en Colombia de los últimos cinco días

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