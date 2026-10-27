¡Papelón del Arsenal! Un equipo de cuarta división lo elimina de la Copa de la Liga

Viktor Gyökeres marcó para los Gunners después del tanto de Aaron Loupalo-Bi, pero la expulsión de Max Dowman complicó el cierre para los londinenses

Los Gunners no se impusieron en el tiempo regular y cayeron en penales | Reuters

¡Increíble pero cierto! El Arsenal, vigente campeón de la Premier League, quedó eliminado de la Copa de la Liga inglesa ante un equipo de cuarta división. Fleetwood Town empató 1-1 durante los 90 minutos y después se impuso 5-3 en la tanda de penaltis para concretar una de las eliminaciones más sonadas dentro del fútbol en Inglaterra en los últimos años.

El partido incluso tuvo una interrupción inesperada apenas a los dos minutos. Un dron que sobrevoló el Highbury Stadium obligó al árbitro a detener temporalmente las acciones. La pausa se prolongó cerca de ocho minutos, mientras el silbante hablaba con el responsable de seguridad, los entrenadores y algunos futbolistas antes de reanudar el encuentro.

Mikel Arteta presentó una alineación con varios cambios respecto a su equipo habitual, aunque mantuvo nombres como Viktor Gyökeres y Kai Havertz en el ataque. La apuesta no evitó que Fleetwood encontrara espacios y se adelantara al minuto 21, cuando Aaron Loupalo-Bi aprovechó una jugada construida por los locales para vencer al arquero del Arsenal.

¡POR SIETE MINUTOS SE DETUVO EL PARTIDO DEL ARSENAL POR UN DRON! INCREÍBLE LO QUE PASÓ EN LA CARABAO 😯 https://t.co/kOym4LFv5T — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 27, 2026

El conjunto londinense tuvo el balón durante buena parte de la primera mitad y llegó a registrar 75 por ciento de posesión, pero no consiguió traducir ese dominio en el marcador. Antes del descanso, Jurriën Timber tuvo una oportunidad con un remate de cabeza, aunque el Arsenal se marchó al vestidor por debajo 1-0.

La reacción llegó apenas comenzó el segundo tiempo. Gyökeres empató al minuto 50 después de una acción en la que el balón terminó favoreciendo al delantero. Arsenal continuó buscando el segundo tanto y Kai Havertz tuvo una ocasión que fue despejada sobre la línea por un defensor de Fleetwood. Con el ingreso de Martin Ødegaard, los visitantes encontraron otra vía para manejar el partido.

Cuando el Arsenal buscaba completar la remontada, recibió otro golpe. Max Dowman fue expulsado después de una entrada sobre un jugador de Fleetwood, por lo que los dirigidos por Arteta tuvieron que afrontar el cierre del encuentro con diez futbolistas. Aun así, Ben White tuvo una oportunidad que fue detenida por el arquero Jay Lynch y Havertz también estuvo cerca con un cabezazo que terminó fuera.

¡SE COMPLICA EL ARSENAL EN LA CARABO CUP! Se quedan con 10′ a minutos de los 90′, están empatando contra un equipo de CUARTA divisióny ya NO tienen cambios 😳 Ahora por ESPN y #DisneyPlus Premium. https://t.co/qxfBYqszKZ — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 27, 2026

El empate obligó a disputar la prórroga en el Highbury Stadium. Fleetwood resistió los intentos del Arsenal y llevó la eliminatoria hasta los penaltis, donde sus jugadores mantuvieron la ejecución sin que el conjunto londinense pudiera completar la remontada. Bruno Guimarães fue el único futbolista que falló su disparo desde los once metros, dándole rumbo a la definición.

La tanda terminó 5-3 a favor de Fleetwood Town, que avanzó a la siguiente ronda y dejó al Arsenal fuera de la Copa de la Liga. El resultado representa el cierre de una noche en la que el equipo de cuarta división (y que de hecho está en riesgo de descender a la quinta división), soportó la posesión, el empate y la inferioridad numérica del rival para terminar eliminando al campeón de la Premier League.