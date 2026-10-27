Bryan Ruiz sacude a Costa Rica: las fuertes decisiones que tomó como nuevo entrenador

Durante su presentación, el exfutbolista abordó la preparación del equipo y los criterios para convocar jugadores.

Bryan Ruiz comienza su camino con La Sele | X: @laselecrc_

Bryan Ruiz comenzó oficialmente su etapa como entrenador de la Selección de Costa Rica y explicó las principales decisiones que marcarán su gestión. Durante su presentación, el exfutbolista abordó la preparación del equipo, los criterios para convocar jugadores y la situación de tres futbolistas involucrados en un episodio de indisciplina.

El nuevo seleccionador confirmó que los microciclos dejarán de formar parte de la planificación habitual. “Es muy posible que durante mi estancia en la Selección no vaya a haber microciclos. ¿Por qué? ¿Qué selección en el mundo trabaja con microciclos? No conozco una”, afirmó.

Ruiz considera que los convocados deberán adaptarse rápidamente a su propuesta durante las fechas FIFA. “El jugador de Selección tiene que acostumbrarse a que tiene una semana, tres, cuatro o cinco días de trabajo para hacer lo que se necesita. Los que vengan tienen que acoplarse lo más rápido posible a nuestra idea”, explicó.

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Bryan Ruiz explica sus decisiones sobre las convocatorias de Costa Rica

El entrenador también estableció que el rendimiento sostenido será determinante para integrar la Tricolor. “El que venga aquí será porque se lo ganó. No porque hizo uno o dos partidos buenos, sino porque ha demostrado rendimiento durante un periodo largo”, agregó.

Otro de los temas abordados fue la situación de Alejandro Bran, Kenneth Vargas y Warren Madrigal. Los tres futbolistas habían sido apartados de una concentración tras un incidente disciplinario ocurrido en mayo. Aunque actualmente están habilitados para regresar, Ruiz decidió mantenerlos fuera de sus primeras convocatorias.

“Ellos se equivocaron y tienen que ser responsables de sus actos y de la situación de indisciplina que tuvieron. De momento no serán tomados en cuenta”, anunció el seleccionador, quien aclaró que continuará observando sus actuaciones y que podrían recuperar un lugar según su rendimiento.

La conformación del cuerpo técnico también presentó decisiones personales. Ruiz incorporó a Wílmer López, Christian Bolaños y Wardy Alfaro, pero descartó sumar a su hermano Yendrick, actualmente vinculado al trabajo de Herediano.

“Fue un dolor de cabeza para mí porque quería tenerlo aquí a mi lado. Pero sentía que, en este momento, lo mejor para la Selección era tomar la decisión dura de no tener a Yendrick en el cuerpo técnico”, confesó.

El exjugador también explicó que su familia tuvo un papel importante en su decisión de aceptar el cargo. Su esposa, Carolina Jaikel, lo alentó a asumir el proyecto mientras continúa atravesando un proceso médico.

Bryan Ruiz dirigirá a Costa Rica durante el proceso hacia el Mundial de 2030, después de haber conseguido victorias ante Nicaragua y Haití como entrenador interino. Su primer objetivo será disputar el repechaje clasificatorio para la Copa Oro 2027, instancia que marcará el comienzo de su gestión permanente al frente de la Tricolor.

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