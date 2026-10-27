Checo Pérez y Arturo Elías intentan un penalti indirecto a lo Messi-Suárez, la pelea de Mr. Iguana vs La Parka y más momentos virales en ‘De la Pista a la Cancha’

Los momentos más virales de la cascarita en Plaza Carso previo al Gran Premio de México

Como ya es una tradición, Checo Pérez pasa al campo de fútbol previo al Gran Premio de México en ‘De la Pista a la Cancha‘. El piloto mexicano formó parte de la cascarita anual en Plaza Carso, en la que compartió cancha con celebridades como Arturo Elías Ayub, Jorge Campos, el ‘Matador’ Luis Hernández, Coco Carrasquilla, Alan Mozo y luchadores como Mr. Iguana y La Parka.

Checo fue protagonista con un gol en en el que ‘retrató’ a Oscar ‘El Conejo’ Pérez, además de que hubo polémica arbitral porque el arbitraje le quitó dos tantos más al piloto mexicano de Cadillac. Tuvo la oportunidad de hacer otro gol en un penalti indirecto como hicieran Luis Suárez y Leo Messi ante el Celta en 2016, aunque el portero estuvo atento para evitar la anotación tras una alineación indebida del equipo rival.

El rectángulo verde también se convirtió en un encordado, ya que cerca del primer tiempo, Mr. Iguana y La Parka se enfrascaron en una lucha en la que terminaron ambos en el suelo.

También al medio tiempo, dos de los porteros mundialistas en Estados Unidos 1994, Jorge Campos y Félix Fernández, tuvieron alguna diferencia que terminó con el ‘Inmortal’ robando el jersey del Atlante que tenía nuestro compañero de Claro Sports y se lo lanzó a los aficionados que estaban alrededor de la cancha.