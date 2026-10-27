Erick Portillo recibe el Premio Estatal en Chihuahua tras su gran temporada en el salto de altura

El atleta habla para Claro Sports tras recibir el reconocimiento de su estado natal, luego de competir en años previos para Querétaro

Erick Portillo habla tras ganar Premio Estatal de Chihuahua | Reuters

Erick Portillo, cumplió una temporada espectacular a nivel internacional que lo terminó colocando entre los mejores saltadores de altura del mundo. Entre sus logros destacados, la medalla de plata en el Mundial Bajo Techo de Polonia, campeón en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo; plata en la Liga Diamante de Roma, sexto lugar en la gran final de la Liga Diamante en Bruselas y bronce en el Ultimate Championship de Budapest, que reunió a los ocho mejores del año, además de otros grandes triunfos en Europa.

“La verdad estoy muy feliz, con dos podios mundiales, la final de la Diamond League, el oro en Juegos Centroamericanos y todo esto, fue una temporada muy soñada para mí y pues muy bonita”, declaró Erick Portillo para Claro Sports.

Aunque sabía que tenía capacidad para competir con la élite, le alegra haberlo demostrado en el Ultimate Championship, una prueba mundial por invitación y ser el único atleta en representar a México en esa competencia.

“Desde el año pasado me enteré que iba a existir el Ultimate Championships y soñaba en ir. Yo sabía que era Top 8 del mundo, en todo momento siempre dije que yo iba a asistir, que yo iba a ir. Hice todo lo que estuvo en mis manos para poder clasificarme. Juegos Centroamericanos también me venía preparando de la mejor manera para poder ir a ganar el oro. Y del Mundial Indoor también, en el momento siempre lo luché y aunque haya entrado en el último lugar, fue muy bonito porque llegué sin expectativas de la gente, pero yo sabía lo que tenía dentro de mí, lo que iba a lograr estar entre los mejores del mundo”, mencionó.

En años pasados, Erick compitió por Querétaro y nunca pudo ganar el Premio Estatal del Deporte. En este 2026 fue elegido en su estado natal Chihuahua.

“Me siento muy orgulloso. En años anteriores yo representé a Querétaro, la verdad lo luché también bastante y nunca se me dio la oportunidad. Esta vez la noticia me la dieron mis papás y me da gusto que todo se haya acomodado”, aseveró el nacido en Ciudad Cuauhtémoc, quien reveló que también es candidato para el Premio Nacional de Deportes 2026, con posibilidades de conseguirlo.

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“Ahorita estamos postulados para el Premio Nacional, la verdad creo yo que tenemos carta fuerte para poder ganarlo. Hay otros contrincantes que igual que yo lo merecen, pero pues esperemos los resultados. La verdad me siento muy contento y muy feliz de poder ser uno de los nominados, hoy gané el estatal y de pronto ganar el nacional, estaría de lujo”.

Tras volver a México en septiembre, Erick descansó tres semanas con su familia y ya retomó los entrenamientos, aunque prevé volver a competir hasta febrero, cuando comience la temporada bajo techo. Para 2027 sus grandes metas son el circuito de la Liga Diamante, los Juegos Panamericanos de Lima y el Campeonato Mundial de Atletismo en Beijing, en China, donde su objetivo es luchar por el oro.