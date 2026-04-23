Jorge Ruvalcaba brilla con doblete en el empate de Red Bulls ante DC United
El delantero mexicano marcó en la segunda parte del partido para llegar a tres goles en la temporada
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New York Red Bulls y DC United empataron 4-4 en la fecha doble de la MLS, en un partido en el que el jugador mexicano, Jorge Ruvalcaba fue el protagonista, al ser el autor de dos goles para el conjunto local en el partido del miércoles 22 de abril.
El encuentro comenzó con iniciativa de New York RB, que logró abrir el marcador al minuto 15. Julian Hall definió dentro del área tras un pase de Ronald Donkor para el 1-0. El equipo local mantuvo la presión y amplió la ventaja al 21’, cuando el propio Donkor finalizó una jugada en el área para colocar el 2-0.
DC United respondió con transiciones rápidas. Al minuto 37, Tai Baribo descontó con un remate dentro del área tras un contragolpe, lo que permitió a la visita irse al descanso con el marcador 2-1.
En la segunda parte, el ritmo se mantuvo. New York RB volvió a tomar distancia al minuto 52 con la aparición de Jorge Ruvalcaba, quien definió con un tiro en los linderos del área, tras asistencia de Emil Forsberg para el 3-1.
La reacción de DC United fue inmediata. Al 54’, Jackson Hopkins recortó la diferencia con un remate dentro del área tras un pase en profundidad. Minutos después, al 59’, Baribo firmó su segundo gol de la noche y estableció el 3-3 en una jugada de contraataque.
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El partido se mantuvo abierto y con llegadas en ambos arcos. New York RB volvió a ponerse en ventaja al minuto 71 con el segundo gol de Jorge Ruvalcaba, quien remató desde fuera del área tras asistencia de Ronald Donkor para el 4-3.
Con el marcador a favor, el equipo local realizó ajustes y dio salida a Ruvalcaba al minuto 80. Sin embargo, en ese mismo tramo, DC United encontró el empate. Tai Baribo marcó su tercer gol al 80’ con un remate dentro del área para el 4-4.
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En los minutos finales, New York RB buscó recuperar la ventaja con remates desde fuera del área y jugadas a balón parado, mientras que DC United respondió con faltas y repliegue defensivo. El tiempo añadido se consumió sin cambios en el marcador.
El empate reflejó un partido con alternancia en el control y en el marcador. Jorge Ruvalcaba destacó con dos anotaciones en el equipo local, en un encuentro que terminó igualado tras los goles en ambos tiempos.