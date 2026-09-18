Lionel Messi en vivo en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Inter Miami vs San Diego FC

Las Garzas y el ’10’ reciben a San Diego FC en la Jornada 27 de la MLS 2026 este domingo

Partidos en vivo: Inter Miami vs San Diego | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Lionel Messi vuelve a escena en la MLS 2026 con Inter Miami, que este domingo recibirá a San Diego FC en uno de los encuentros de la Jornada 27. El partido se disputará en el Nu Stadium de Miami, donde las Garzas intentarán sumar después de tres empates consecutivos en la temporada regular.

El compromiso llegará apenas unos días después de que Inter Miami conquistara la Campeones Cup 2026 al derrotar 2-0 a Cruz Azul. Messi abrió el marcador y Casemiro cerró la cuenta, en un resultado que significó el cuarto título en la historia del club y el primero obtenido en su nueva casa.

La participación del argentino vuelve a colocar los reflectores sobre el equipo de Florida. Messi registra 19 goles y 13 asistencias en la MLS 2026, para un total de 32 participaciones directas en anotaciones, mientras que frente a Cruz Azul alcanzó los 100 goles con la camiseta de Inter Miami.

Del otro lado estará San Diego FC, que atraviesa un tramo diferente de la temporada. El cuadro californiano acumula tres derrotas consecutivas y ocupa la novena posición de la Conferencia Oeste, por lo que llega a Miami con puntos en juego dentro de la lucha por mantenerse en zona de playoffs. Además, será el primer enfrentamiento de MLS entre ambas franquicias.

Inter Miami vs San Diego FC: fecha, hora y dónde ver en vivo a Lionel Messi en la MLS 2026

El encuentro entre Inter Miami y San Diego FC se jugará el domingo 20 de septiembre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. En Estados Unidos, el inicio está programado para las 19:00 horas del Este y las 16:00 del Pacífico. La sede será el Nu Stadium de Miami, Florida.

La transmisión estará disponible a través de Apple TV, plataforma que durante la temporada 2026 concentra los 510 encuentros de fase regular de la MLS en más de 100 países y regiones. De esta manera, el partido de Messi ante San Diego podrá seguirse en México desde el servicio de Apple TV.

Messi en vivo en la MLS 2026: ¿Cómo llegan el Inter Miami y San Diego FC?

Inter Miami afrontará el partido ubicado en el segundo lugar de la Conferencia Este con 45 puntos, producto de 12 victorias, nueve empates y cuatro derrotas en 25 partidos. Su presentación más reciente en la MLS terminó con un empate 2-2 ante Nashville SC, resultado que representó su tercera igualdad consecutiva en la liga.

El equipo ahora está bajo el mando de Cristian ‘Kily’ González, quien tuvo su primer encuentro como entrenador de Miami en la victoria sobre Cruz Azul por la Campeones Cup y realizará frente a San Diego su debut como técnico en un partido de MLS. Messi llega como el principal productor ofensivo del plantel con 19 goles y 13 asistencias, mientras que Luis Suárez suma 12 anotaciones y ocho pases para gol.

San Diego aparece en el noveno puesto de la Conferencia Oeste con 30 unidades, después de ocho victorias, seis empates y 11 derrotas. El conjunto californiano llega después de caer 5-0 frente al Philadelphia Union, su derrota por mayor diferencia desde su incorporación a la liga. Antes perdió 3-2 ante San Jose Earthquakes y 1-0 contra Orlando City.

Anders Dreyer es una de las referencias de San Diego, con nueve goles y 11 asistencias durante la campaña. El danés acumula 20 participaciones directas en anotaciones, mientras que Marcus Ingvartsen registra 11 goles. El equipo necesita sumar para conservar terreno en la zona que entrega el último boleto de la Conferencia Oeste a los playoffs.

MLS 2026: Momios, pronósticos y quién es el favorito para ganar el partido

Los momios de caliente.mx colocan a Inter Miami como favorito en el mercado de ganador del partido. La victoria del cuadro de Florida aparece en -209, mientras que el empate está en +425 y el triunfo de San Diego FC paga +420. Las líneas pueden modificarse conforme se acerque el inicio del encuentro.

El escenario que reflejan las cuotas coincide con el momento de ambos clubes: Miami ocupa el segundo lugar del Este y viene de levantar la Campeones Cup, mientras San Diego suma tres derrotas consecutivas. Por su parte, el modelo de Squawka asigna a Inter Miami un 60% en su cálculo de resultado y señala a Messi, con sus 19 goles de liga, como una de las principales referencias ofensivas del encuentro.

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