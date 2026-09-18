¡La campeona del mundo presenta novedades! España revela su convocatoria para la UEFA Nations League

Cuatro nuevos futbolistas se encuentran en la última convocatoria de Luis de la Fuente para los partidos de España en la próxima fecha FIFA

Luis de la Fuente inicia un nuevo ciclo con España | Reuters

Luis de la Fuente publicó este 18 de septiembre su convocatoria para los próximos cuatro partidos de la selección de España en la UEFA Nations League, una lista que presenta cuatro novedades con respecto al equipo que conquistó la Copa del Mundo durante el verano. El técnico busca darle continuidad a la plantilla que se consagró campeona, aunque también tuvo que realizar algunos ajustes para afrontar el inicio de un nuevo ciclo.

El entrenador de La Roja realizó algunos cambios obligados y una de las principales novedades es Dean Huijsen. El futbolista del Real Madrid no formó parte de la convocatoria para el Mundial 2026 y ahora recibe una nueva oportunidad para incorporarse al grupo tras el retiro de Marcos Llorente de la selección española.

Las otras tres novedades son Josep Martínez, quien sustituirá al lesionado Joan García; Fermín López, que ocupa el lugar de Gavi; y Roberto Fernández, quien entra en la convocatoria por Borja Iglesias. El resto de los futbolistas se mantiene fiel a la plantilla que derrotó a Argentina en Nueva York-Nueva Jersey para conquistar la Copa del Mundo 2026.

El Barcelona continúa como una de las principales bases de la selección española. Eric García, Pau Cubarsí, Fermín López, Dani Olmo, Rodri, Pedri y Lamine Yamal forman parte de la convocatoria después de un buen inicio de temporada con el conjunto azulgrana. Ahora, Luis de la Fuente deberá valorar cómo administrar los minutos y las cargas físicas de sus futbolistas ante una fecha FIFA con cuatro compromisos.

España enfrentará primero a Inglaterra en el estadio de Wembley el próximo 26 de septiembre. Tres días después, La Roja se medirá con Croacia en Sevilla, el 29 de septiembre. Posteriormente, la campeona del mundo recibirá a Chequia en Oviedo el 3 de octubre y cerrará la fecha FIFA el 6 de octubre frente a Croacia en Split.

Cabe recordar que Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), declaró hace algunos días que el organismo se encuentra en los últimos detalles para concretar la renovación de Luis de la Fuente, con la intención principal de extender su vínculo al menos hasta 2030. Algunos medios de comunicación, incluso, señalan que la propuesta podría prolongarse hasta 2032. De concretarse el acuerdo, el técnico podría llegar a la próxima fecha FIFA con un nuevo contrato al frente de La Roja.

Convocatoria de España

Porteros: Unai Simón, David Raya y Josep Martínez.

Defensas: Pedro Porro, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Pubill, Dean Huijsen, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo.

Centrocampistas: Rodri, Martín Zubimendi, Pedri, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Dani Olmo, Álex Baena y Fermín López.

Delanteros: Nico Williams, Yeremy Pino, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Roberto Fernández, Lamine Yamal y Víctor Muñoz.

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