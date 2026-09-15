El Inter Miami presenta a Cristian ‘Kily’ González, el tercer técnico de Leo Messi en esta temporada

Cristian ‘Kily’ González tomó el cargo que dejó Guillermo Hoyos, en busca de darle estabilidad al Inter Miami que busca defender el título de la MLS

Cristian ‘Kily’ González, nuevo técnico de las Garzas | X:@InterMiamiCF

El Inter Miami anunció a Cristian ‘Kily’ González como el nuevo dueño del banquillo durante la mañana del martes 15 de septiembre. Pese a que su nombre rondaba los rumores de la institución de las Garzas, el técnico argentino tardó en ser oficializado debido a que se esperaba que recibiera su visa para poder trabajar dentro de los Estados Unidos.

El entrenador de 52 años dio su primera práctica con el equipo que cuenta con figuras como sus compatriotas argentinos Lionel Messi y Rodrigo de Paul, el uruguayo Luis Suárez y el brasileño Casemiro. Uno de los invitados especiales al entrenamiento fue David Beckham, uno de los dueños del club, quien compartió algunas risas con el grupo.

Kily González firmó un contrato hasta junio de 2028 con el objetivo inmediato de refrendar el título que ganó el Inter Miami la temporada pasada y ganar el partido de este miércoles 16 de septiembre frente al Cruz Azul en la Campeones Cup, que será disputada en el Nu Stadium de la Florida.

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Los medios de comunicación siguieron de cerca la primera práctica del técnico argentino, quien compartió unos minutos con Leo Messi. El diálogo sucedió durante un breve lapso antes de comenzar con los ejercicios con la pelota. Kily González es el tercer estratega que tiene el Inter Miami en esta temporada, tras el paso de Javier Mascherano y Guillermo Hoyos.

Cristian González y Lionel Messi llegaron a compartir espacio en la selección de Argentina, pese a que ambos futbolistas pertenecen a generaciones diferentes. Kily fue uno de los referentes en los ciclos de Marcelo Bielsa y José Pekerman; sin embargo, estuvo muy poco tiempo en los inicios de Messi con el cuadro absoluto de la Albiceleste.

Lionel Messi tendría un recuerdo invaluable con su nuevo técnico. El ‘10’ del Inter Miami debutó con el equipo absoluto el 17 de agosto de 2005 en un amistoso contra Hungría; sin embargo, fue expulsado a los 47 segundos después de un forcejeo con Vilmos Vanczák. Relatos periodísticos señalan que Messi llegó desconsolado entre lágrimas al vestuario y Kily González fue uno de los primeros que intentó contenerlo: “Tranquilo, que a mí me pasó lo mismo y después jugué un montón de años en la selección”.

Listo para trabajar. 🇦🇷🩷 Bienvenido a Miami, Cristian ‘Kily’ González.



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Messi señaló en entrevistas posteriores que su entonces compañero en el equipo nacional fue fundamental en sus primeros minutos con Argentina: “El Kily en ese momento fue muy cariñoso, se me pegó a mí, me cuidó. Él y todos, pero me acuerdo en especial las palabras de él”.

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Después de su retiro, Kily González se decantó por la dirección técnica y en su carrera ya cuenta con experiencia en Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense. Sin embargo, el Inter Miami será su prueba más complicada. El argentino no dirige un partido desde octubre de 2025.

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