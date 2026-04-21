Lionel Messi en vivo en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Real Salt Lake vs Inter Miami

El conjunto de Las Garzas es uno de los mejores clubes de la Conferencia Este al estar en la segunda posición de la clasificación

Real Salt Lake vs Inter Miami, horario y donde ver el partido | Claro Sports

Continua la actividad de la MLS, con el partido entre el Real Salt Lake y el Inter Miami en el America First FIeld, donde Leo Messi disputará su segundo compromiso tras la salida de Javier Mascherano del banquillo de Las Garzas, en busca de seguir sumando puntos en la competencia.

Los de la Florida llegarán a este compromiso después de vencer 3-2 a Colorado Rapids tras sumar dos juegos sin poder ganar. Por su parte, los Utah suman dos victorias al hilo en la temporada 2026 después de vencer 4-2 a San Diego FC y al Sporting Kansas City por marcador de 3-1.

Real Salt Lake vs Inter Miami: fecha, hora y dónde ver en vivo a Lionel Messi en la MLS 2026

El partido entre el Real Salt Lake e Inter Miami se llevará a cabo este miércoles 22 de abril en el America First Field, en punto de las 19:30 horas, tiempo del centro de México. A las 18:30 horas, tiempo del Pacífico y a las 21:30 horas, tiempo del este.

Messi en vivo en la MLS 2026: ¿Cómo llegan el Inter Miami y Real Salt Lake?

El Inter Miami disputará su segundo compromiso del encuentro después de la salida abrupta de Javier Mascherano del equipo. Por lo que se están adaptando a las órdenes de Guillermo Hoyos, el estratega interino del club, con quien ya suman una victoria tras imponerse al Colorado Rapids el fin de semana.

El Real Salt Lake es el quinto mejor equipo de la Conferencia Oeste, posición que han ido ganando poco a poco, ya que en sus últimos siete partidos han ganado cinco, empatado uno y solo tienen una derrota, contra el Vancouver Whitecaps, líder de la conferencia de la MLS.

MLS 2026: Momios, pronósticos y quién es el favorito para ganar el partido, según la IA

De acuerdo con la casa de apuestas de Caliete.mx, el Real Salt Lake es el favorito a quedarse con la victoria al tener un momio de +130. Por lo que en caso de apostar mil pesos por ellos, se podría tener una ganancia de dos mil 300. Por su parte, el Inter Miami tiene un momio de +172, por lo que ir con Las Garzas con la misma operación, se podría embolsar uno hasta dos mil 720.

El empate también dejaría buenos dividendos, ya que tiene un momio de +290. En caso de apostar por un marcador igualado tras los 90 minutos, dejaría una ganancia de tres mil 900 pesos mexicanos.

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