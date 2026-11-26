Las Garzas necesitan una victoria en su visita a Ohio para evitar la eliminación y mantener vivas sus aspiraciones de conquistar el bicampeonato

¿Dónde ver el Columbus Crew vs Inter Miami de Messi? | Claro Sports.

El Inter Miami de Lionel Messi se juega la temporada este viernes 27 de noviembre, cuando visite al Columbus Crew en el segundo partido de la primera ronda de los Playoffs de la MLS 2026. El vigente campeón del fútbol estadounidense está contra las cuerdas después de perder 0-3 en el Nu Stadium, por lo que necesita una victoria para prolongar la eliminatoria y mantener sus aspiraciones de conseguir el bicampeonato.

El conjunto dirigido por Cristian ‘Kily’ González terminó la temporada regular en la segunda posición de la Conferencia Este con 60 puntos, producto de 16 victorias, 12 empates y seis derrotas. Las Garzas se consolidaron como la mejor ofensiva de la MLS con 80 anotaciones en 34 encuentros, aunque recibieron 59 goles durante la campaña.

A sus 39 años, Lionel Messi volvió a dominar las estadísticas individuales de la MLS con 26 goles y 17 asistencias en 31 partidos de temporada regular. El argentino se convirtió en el primer futbolista en la historia de la competición en conquistar la Bota de Oro en dos campañas consecutivas, además de liderar la liga con 43 participaciones directas en anotaciones.

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Por su parte, el Columbus Crew protagonizó una de las recuperaciones de la temporada. El equipo dirigido por Laurent Courtois llegó a ocupar el último lugar de la Conferencia Este a finales de agosto, pero ganó ocho de sus últimos nueve compromisos de la fase regular para asegurar su clasificación a la postemporada como séptimo lugar, con 47 unidades. Ahora está a una victoria de eliminar al vigente campeón.

Columbus Crew vs Inter Miami: fecha, hora y dónde ver en vivo a Lionel Messi en los Playoffs de la MLS 2026

El segundo enfrentamiento de la serie entre Columbus Crew e Inter Miami se disputará este viernes 27 de noviembre de 2026, a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el ScottsMiracle-Gro Field, anteriormente conocido como Lower.com Field, en Columbus, Ohio. A continuación, otros horarios:

Centroamérica: 19:00 horas

19:00 horas Colombia: 20:00 horas

20:00 horas Argentina: 22:00 horas

22:00 horas Estados Unidos (ET): 21:00 horas.

21:00 horas. Estados Unidos (PT): 18:00 horas.

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del encuentro de Lionel Messi a través de Apple TV, plataforma que cuenta con los derechos de transmisión de los Playoffs de la MLS. Además, en Claro Sports podrás seguir las principales acciones del encuentro, el resultado y los goles al momento en nuestro tradicional minuto a minuto.

Messi en vivo en los Playoffs de la MLS 2026: ¿Cómo llegan el Inter Miami y Columbus Crew?

El Inter Miami llega a Ohio sin margen de error después de sufrir una derrota por 0-3 en el primer partido de la eliminatoria. Un doblete del chileno Gonzalo Tapia y una anotación de Taha Habroune le dieron el triunfo al Columbus Crew en Florida, en un encuentro en el que las Garzas disputaron gran parte del compromiso con diez futbolistas tras la expulsión de Gonzalo Luján

Pese al resultado, el Inter Miami no necesita remontar una diferencia de tres anotaciones. El formato de la primera ronda establece que avanzará el equipo que consiga dos victorias, independientemente del marcador acumulado. Si Messi y compañía ganan por cualquier diferencia, o se imponen en una tanda de penales, forzarán un tercer partido, programado para el miércoles 2 de diciembre en el Nu Stadium.

En cambio, una victoria del Columbus Crew significará la eliminación del Inter Miami y el final de la defensa de su campeonato. El ganador de esta eliminatoria se enfrentará al New England Revolution o al Philadelphia Union en las semifinales de la Conferencia Este, previstas para el 5 y 6 de diciembre. Cabe recordar que si el encuentro termina empatado después de los 90 minutos, se definirá directamente en penales, sin tiempos extra.

MLS 2026: Momios, pronósticos y quién es el favorito para ganar el partido

De acuerdo con el sitio especializado caliente.mx, el Columbus Crew tiene un momio de +158, el empate uno de +290 y el Inter Miami uno de +140. Así que, si apuestas mil pesos ganarías: