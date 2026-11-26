La aplicación de mensajería incorpora una nueva forma de personalizar las conversaciones mediante stickers acompañados de efectos de sonido

Así puedes hacer tus stickers con sonido. | Reuters

Los memes y las conversaciones de WhatsApp tendrán un nuevo elemento de personalización. Los stickers con sonido ya comenzaron a llegar a México, como parte de una actualización de la aplicación de mensajería instantánea de Meta que permite incorporar fragmentos de audio a las imágenes y animaciones que los usuarios comparten con sus contactos.

La herramienta permite utilizar fotografías y videos para crear stickers que reproduzcan frases, efectos de sonido e incluso grabaciones de voz. Una de las ventajas de esta actualización es que no será necesario descargar aplicaciones externas, pues la función está integrada en el editor de la plataforma.

Los llamados sound stickers comenzaron a distribuirse de manera gradual desde el 24 de noviembre de 2026, tanto en dispositivos Android como iPhone. Sin embargo, no todas las cuentas tienen acceso a la herramienta de creación, aunque algunos usuarios ya pueden recibir, guardar y reenviar estas imágenes con sonido.

¿Cómo hacer los stickers con audio en WhatsApp? Paso a paso

Para comenzar a utilizar esta función, se recomienda actualizar WhatsApp desde Google Play Store o App Store. En caso de que la herramienta todavía no aparezca, será necesario esperar a que Meta habilite el servicio en la cuenta correspondiente.

Los usuarios que ya cuentan con el editor de stickers con sonido pueden crear sus propias imágenes a partir de una fotografía almacenada en su dispositivo. Para ello, deberán seguir estos pasos:

Abre WhatsApp e ingresa a una conversación individual o grupal.

individual o grupal. Accede al apartado de stickers .

. Presiona la opción ‘Crear sticker’.

Selecciona una fotografía de la galería de tu celular.

de tu celular. Localiza el ícono de ondas sonoras dentro del editor.

dentro del editor. Graba tu voz o selecciona un archivo de audio de tu dispositivo.

de tu dispositivo. Recorta el fragmento de sonido que deseas incorporar.

de sonido que deseas incorporar. Guarda el sticker y compártelo con tus contactos.

También existe la posibilidad de crear stickers animados con el sonido original de un video. El procedimiento es similar al anterior, aunque cuenta con algunas diferencias al momento de seleccionar y editar el contenido multimedia.

Ingresa a cualquier conversación de WhatsApp.

de WhatsApp. Abre la sección de stickers y selecciona la opción de creación.

Elige un video de la galería de tu celular.

de tu celular. Selecciona el fragmento que deseas convertir en sticker.

en sticker. Revisa el sonido y realiza los ajustes correspondientes.

correspondientes. Guarda y envía tu creación.

Los stickers sonoros cuentan con un ícono que permite distinguirlos de las imágenes tradicionales. El destinatario deberá tocar el sticker para escuchar el audio, por lo que el sonido no se reproducirá de manera automática al recibir el mensaje.

¿Cuánto duran los stickers con audio en WhatsApp?

La duración del sonido dependerá del formato que el usuario elija para crear su sticker. De acuerdo con los primeros reportes sobre esta actualización de WhatsApp, las imágenes estáticas admiten audios de hasta 10 segundos, mientras que los stickers elaborados a partir de videos tienen un límite de cinco segundos.

Por el momento, Meta no ha confirmado una fecha para completar la distribución de esta herramienta entre todos los usuarios de México. Quienes todavía no puedan crear sus propios stickers con sonido deberán mantener actualizada la aplicación y esperar a que la función esté disponible en sus cuentas.