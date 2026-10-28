Malacateco vs Aurora en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Dos equipos que buscan sumar para acercarse a los puestos de playoffs.

Malacateco Aurora, partido en vivo y en directo | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del Malacateco vs Aurora! Los Toros reciben al conjunto aurinegro en el estadio Santa Lucía por la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Con la fase regular entrando en su tramo decisivo, ambos buscarán una victoria que fortalezca sus aspiraciones de clasificación. Sigue en Claro Sports el resultado en vivo, los goles y todas las acciones destacadas de este compromiso en Malacatán.

Malacateco vuelve a casa después de empatar 2-2 ante San Pedro y buscará aprovechar el respaldo de su afición para reencontrarse con la victoria. Los fronterizos necesitan sumar para mantenerse en la pelea por un lugar en la fase final y tendrán una motivación adicional frente a este rival: Aurora los venció 1-0 en la primera vuelta, por lo que el encuentro representa una oportunidad para responder en el Santa Lucía.

Por su parte, Aurora llega después de igualar 2-2 como visitante ante Suchitepéquez y afronta otra salida con la intención de conseguir los tres puntos. El conjunto aurinegro intentará repetir el triunfo que obtuvo ante Malacateco el pasado 30 de agosto, cuando Diego Ruiz marcó el único gol del encuentro. A estas alturas del campeonato, sumar fuera de casa puede resultar determinante para sostener sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Malacateco vs Aurora hoy 28 de octubre de 2026?

El encuentro entre Malacateco y Aurora será el miércoles 28 de octubre a las 18:00 horas en el Estadio Santa Lucía de Malacatán y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Malacateco vs Aurora para la jornada 17, al momento

Malacateco no tendrá jugadores suspendidos para este partido de la jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, mientras que Aurora no contará con José Luis Vivas tras ser expulsado durante la última jornada. Carlos Robles y Saúl Phillip eligieron las siguientes formaciones iniciales:

Malacateco: Abel Guzmán, Jorge Castañón, Marlon Chun, Roberto Meneses, Juan Esqueda, Nelson Andrade (C), Fernando Morales, Isaías de León, José Ochoa, Gabino Vásquez, Eliser Quiñones. DT: Carlos Robles

Aurora: Liborio Sánchez, Alex Díaz (C), José Manuel Lemus, Carlos Flores, Klisman García, Roger Hernández, José Grajeda, Hugo del Cid, Andrés Echeverría, Héctor Morales, Luis Aguilar. DT: Saúl Phillip

Antecedentes del Malacateco vs Aurora y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Malacateco y Aurora:

30 de agosto de 2026 | Aurora 1-0 Malacateco | Torneo Apertura

22 de marzo de 2026 | Malacateco 1-1 Aurora | Torneo Clausura

1 de febrero de 2026 | Aurora 1-0 Malacateco | Torneo Clausura

10 de diciembre de 2025 | Aurora 2-1 Malacateco | Torneo Apertura

6 de diciembre de 2025 | Malacateco 1-0 Aurora | Torneo Apertura

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