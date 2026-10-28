De los rechazos al Balón de Oro: Alberto Lati relata la historia de Charlyn Corral

El periodista de Claro Sports recordó el apoyo familiar, los prejuicios y las dificultades que enfrentó la futbolista mexicana durante su carrera

Charlyn Corral y su historia para llegar al Balón de Oro | Claro Sports/Reuters

El reconocimiento de Charlyn Corral en la ceremonia del Balón de Oro 2026 también representa el resultado de una trayectoria en la que tuvo que superar prejuicios, rechazos y dificultades para desarrollarse como futbolista. Alberto Lati recordó los inicios de la atacante mexicana, el apoyo de su familia y las circunstancias que la llevaron a construir gran parte de su carrera en Europa antes de regresar a México.

Durante su participación en Claro Sports por W Radio, el periodista destacó el camino que recorrió la actual jugadora del Pachuca hasta convertirse en una de las goleadoras del fútbol mexicano. Además, recordó que tuvo la oportunidad de conocer su historia directamente de la futbolista, quien le compartió las dificultades que enfrentó desde que comenzó a practicar este deporte.

“Tuve el gusto de que me contara en profundidad su historia”, expresó Lati antes de explicar cómo las actividades laborales de sus padres influyeron en el acercamiento de Charlyn y su hermano George Corral al fútbol.

“Su padre trabajaba en un circo, eso le permitía en tres semanas estar libre y su madre era bibliotecaria de la UNAM”, relató el comentarista. Debido a esta situación, ambos hermanos pasaban parte de la semana con su padre, quien los llevaba a practicar fútbol, una actividad que terminaría por convertirse en la profesión de los dos.

Sin embargo, el camino de Charlyn estuvo marcado por los cuestionamientos hacia las mujeres que buscaban dedicarse al fútbol. Lati recordó las negativas que recibió durante su formación y cómo tuvo que demostrar su capacidad para competir, pese a los estereotipos que existían alrededor de la disciplina.

“Y lo que la rechazaron, lo que le dijeron que no, que cómo una mujer y cómo se fue sobreponiendo a todo”, señaló el periodista, quien también destacó que la atacante encontró la manera de desarrollar su capacidad goleadora pese a las dudas relacionadas con su estatura.

Alberto Lati destaca la trayectoria de Charlyn Corral en Europa

Antes de incorporarse al Pachuca, Corral desarrolló parte de su carrera fuera de México, donde consiguió establecerse como goleadora. Su trayectoria incluyó su paso por el fútbol de Finlandia y posteriormente por España, donde vistió las camisetas del Levante y Atlético de Madrid.

“Ella se hizo en Europa completamente”, afirmó Lati al recordar que la mexicana todavía no había tenido la oportunidad de jugar en la Liga MX Femenil cuando el conjunto hidalguense decidió contratarla después de la pandemia.

Durante su etapa en España, Corral consiguió el título de goleo de la liga con el Levante y posteriormente continuó su carrera con el Atlético de Madrid. Su recorrido también estuvo marcado por un periodo de ausencia de la Selección Mexicana, situación que no impidió que mantuviera su actividad en el fútbol europeo.

El comentarista hizo referencia a las estadísticas de la delantera, al mencionar 234 goles y 42 asistencias en 346 partidos, cifras que utilizó para dimensionar su trayectoria y la capacidad que desarrolló frente a la portería.

Su regreso a México con Pachuca representó una nueva etapa en su carrera, esta vez dentro de una Liga MX Femenil que comenzó actividades en 2017, cuando Corral ya tenía experiencia en el fútbol europeo.