Julián Álvarez se reincorpora al Atlético de Madrid antes del cierre del mercado

El delantero argentino volvió a trabajar con el grupo después de varios días de ausencia y sesiones individuales bajo supervisión del cuerpo técnico

Julián Álvarez se pone a las órdenes de Diego Simeone. | Reuters

Julián Álvarez volvió a trabajar junto al plantel del Atlético de Madrid este domingo, después de varios días en los que estuvo fuera de los entrenamientos colectivos. El delantero argentino se reincorporó a la dinámica dirigida por Diego Simeone mientras el club prepara su siguiente compromiso de LaLiga.

El regreso del atacante se produjo después de la victoria del Atlético ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Álvarez no formó parte de la expedición que viajó a Andalucía y su ausencia se dio en medio de las versiones relacionadas con su futuro durante los últimos días del mercado de fichajes.

El futbolista estuvo dos días ausente por una indisposición y posteriormente realizó dos sesiones de manera individual antes de volver a entrenarse con sus compañeros. El viernes y el sábado trabajó bajo un programa personalizado con integrantes del cuerpo técnico del conjunto rojiblanco.

La sesión de este domingo representó su regreso al trabajo colectivo desde el encuentro frente al Villarreal en el Metropolitano. Los jugadores que habían sido titulares ante Sevilla realizaron labores de recuperación, mientras el resto del grupo continuó con la preparación de los siguientes partidos.

Julián Álvarez vuelve a los planes del Atlético de Madrid

La reincorporación ocurre cuando restan pocos días para el cierre del mercado de fichajes. Durante las últimas semanas, el nombre del argentino ha aparecido relacionado con una posible salida del Atlético, aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial de una transferencia y el jugador continúa bajo las órdenes de Simeone.

Mateu Alemany, dirigente del conjunto madrileño, había señalado antes del partido contra Sevilla que el club esperaba contar nuevamente con el delantero para el siguiente compromiso de LaLiga. “Esperamos que se reintegre rápidamente y esté en el próximo partido de LaLiga”, declaró.

El propio Simeone habló sobre la ausencia de Álvarez después del encuentro en Sevilla. El entrenador explicó que su equipo afrontó el partido sin un delantero centro habitual debido a que tampoco estuvo disponible Alexander Sørloth, pero destacó que el planteamiento permitió generar opciones mediante jugadores que aparecieron desde otras zonas del campo.

La vuelta del argentino amplía las opciones ofensivas para el cuerpo técnico antes de la visita al Athletic Club en San Mamés, próximo encuentro liguero del Atlético, antes de que se estrene en la UEFA Champions League frente al Liverpool en Anfield.

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¿Qué sigue para Julián Álvarez con el Atlético?

Por ahora, el dato confirmado es que Álvarez volvió a entrenarse a la par del grupo. Su presencia en la práctica representa un cambio respecto a los días anteriores, cuando realizó trabajo separado mientras el equipo preparaba el partido ante Sevilla.

El delantero había iniciado su preparación para la temporada más tarde que otros integrantes del plantel debido a su participación internacional. El Atlético informó el 10 de agosto que Álvarez, Marcos Llorente, Álex Baena y Juan Musso se incorporaron después de disputar la final del Mundial y comenzaron con planes específicos para adecuar las cargas de trabajo antes de integrarse completamente al equipo.

Ahora la atención estará en las decisiones de Simeone para el próximo partido y en lo que suceda antes del cierre del periodo de transferencias. Mientras no exista un comunicado oficial que confirme una operación, Julián Álvarez sigue siendo jugador del Atlético de Madrid y este domingo volvió a formar parte del entrenamiento colectivo del conjunto español.

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